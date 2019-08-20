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美北韓事務代表訪問首爾　是否「重啟核武對話」引關注

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▲▼美國駐北韓特別大使畢根（Stephen Biegun） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國北韓事務特別代表畢根（Stephen Biegun）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

美國北韓事務特別代表畢根（Stephen Biegun）於20日飛抵首爾，剛好遇上南韓美國聯合軍演最後一天，引發外界關注，紛紛猜測核武談判是否即將重啟。美國國務院發言人對此否認，智庫「國家利益中心」韓國研究主任卡齊尼斯（Harry Kazianis）則指出，平壤當局此時很有可能拒絕，因為百姓們還沒有淡忘軍事演習。

畢根21日將與首爾最高核武談判代表李度勛（ Lee Do-hoon，音譯）等高層官員進行會談，這一趟訪問之旅為期三天。《韓聯社》指出，南韓政府目前正在考慮是否續簽與日本共享的雙邊軍事情報系統，這分協議被視為華盛頓與兩大亞洲盟友安全合作的關鍵，因此美國希望重啟核武談判以前，好好協調兩國的立場。

▲▼南韓外交部韓半島和平交涉本部長李度勳1日在新加坡與美國國務院對北韓特別代表畢根（Stephen Biegun）進行磋商。（圖／翻攝自南韓國防部發言人推特）

▲畢根與李度勳（左）。（圖／翻攝自南韓國防部發言人推特）

輿論猜測，畢根下一步可能會到板門店與北韓方面對談，但是也有人認為，他停留時間太短了，此行主要目的應該是強調美日韓三邊合作關係的重要性。

▲▼美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）。（圖／路透社）

▲畢根（Stephen Biegun）是否訪問北韓引發關注。（圖／路透社）

美國國務院發言人16日宣布，畢根即將訪問日本與南韓，旨在「強化最終全面去核化協議的協調關係」，並向《韓聯社》表示，「我們沒有額外的會面要公布」。

卡齊尼斯指出，軍事演習落幕，創造了重啟對話的機會，「雖然我很希望，畢根這周在板門店與北韓官員見面，但是如果北韓拒絕了，也不該感到震驚，或者視為挫折。北韓可能想要再過幾周，等到軍演從平壤人民記憶中淡去，再來談外交。」

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關鍵字：日韓要聞,北韓,南韓,核武協議,板門店,比根,Biegun

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