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美售台66架F-16V　陸媒點名制裁這些公司

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▲▼F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

▲F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

記者魏有德／綜合報導

美國國務院20日（美東時間）批准售台66架F-16V（BLK 70）型戰機。對此，大陸外交部發言人耿爽曾表示，將採取必要措施維護自身利益，包括對參與此次售台武器的美國公司實施制裁。陸媒分析，F16的主要製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）雖沒有直接在大陸有商業往來行為，但旗下的子公司在大陸航空、能源等領域皆有投資，或將被列入制裁的名單中。

▲洛克希德馬丁公司於2015年時收購西科斯基飛機有限公司。（圖／翻攝上海西科斯基飛機有限公司官網）

▲洛克希德馬丁公司於2015年時收購西科斯基飛機有限公司。（圖／翻攝上海西科斯基飛機有限公司官網）

《觀察者網》報導，美國直升機製造商西科斯基（Sikorsky Aircraft）2003年在華成立了合資公司—上海西科斯基飛機有限公司，占股達49%，為最大股東和最終受益方。

洛克希德馬丁公司2015年以90億美元的價格收購西科斯基飛機公司，該公司以生產民用直升機零組件，為民用直升機提供維護、維修、客戶選裝設備的加裝，銷售自產產品等。

▲洛克希德馬丁子公司Straightline Aviation專營混和動力飛機。（圖／翻攝Straightline Aviation官網）

▲洛克希德馬丁子公司Straightline Aviation專營混和動力飛機。（圖／翻攝Straightline Aviation官網）

除直升機外，專營混和動力飛機的洛克希德馬丁子公司「直線飛行公司（Straightline Aviation）」也在大陸民航局資源網上被揭露有意瞄準中國及亞太市場。洛克希德馬丁公司認為，混合動力飛機可有效降低偏遠地區的貨運成本，中國市場是這款飛機投入使用的理想之選。

▲大陸華彬集團與洛克希德馬丁公司聯合開發海洋溫差發電站。（圖／翻攝華彬集團官網）

▲大陸華彬集團與洛克希德馬丁公司聯合開發海洋溫差發電站。（圖／翻攝華彬集團官網）

此外，在新能源領域，洛克希德馬丁公司2010年與中國國家電力投資集團旗下的「國核自儀系統工程有限公司」簽署協定，採用技術合作方式，開發新一代核反應爐安全級數位化儀控系統和平台，合作研發基地於2014年在德州達拉斯正式運行。

總部位於北京的華彬集團2013年也和洛克希德丁馬丁公司簽署協議，致力共同開發全球第一座10兆瓦陸基海洋溫差發電站（OTEC）。《路透社》報導，洛克希德馬丁方面當時稱，上述協議可創造至少1000個工作機會，多數在美國，同時還會帶動興建更多發電量介於10-100兆瓦之間、潛在價值達數十億美元的OTEC發電廠。

據了解，大陸即將發佈的「不可靠實體清單」將會是制裁在華投資美企的「一大殺器」。兩波軍售案遭陸媒點名的相關美企是否會列名其中，成為各方關注焦點。
 

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關鍵字：軍售,制裁,美企,F16,,洛克希德馬丁,特派現場

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