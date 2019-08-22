郭柯王823同框結盟有譜？柯文哲：台灣社會有這個需要

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲以及立委王金平結盟與否，將直接衝擊2020總統選舉，三人原訂18日同台亮相，但卻因三方溝通出問題而破局。如今又傳出，郭柯王三人將在23日的八二三炮戰紀念活動同台，結盟似乎勢在必行；對此柯文哲說，每年都會辦該活動，「請帖發給人家、人家來，也是蠻自然的，順其自然就好了。」

對於郭柯王八二三炮戰紀念日同框，柯文哲說，其實剛才在看報導，「老實講我都覺得…，其實這蠻自然的一件事情」，八二三砲戰還是過去50年台海最重要的戰役，也因為這場戰役有打贏，讓台灣可以維持穩定到今天，所以這是一個重要的歷史事件，「我們就每年都有固定在辦活動，兵役局有發請帖給人家，人家來參加我們當然是表示樂觀其成。」

至於三人同框是否代表結盟成功？柯文哲未正面回答，表示台灣社會有這個需要，要如何符合台灣社會需要是另一回事，若單純從選戰技術考量，一般來講，單一選區只有第一名、第二名，第三名很快就會邊緣化，但過去這半年多 很明顯，討厭藍綠還有一大塊，「所以第三組的空間一直存在。」

「台灣社會有這個選要，ok，這我們可以了解」，柯文哲說，一個社會有這個需要，但你能不能符合這個需要是另外一回事，其實應該要思考的是，不管是什麼樣的組合，能不能創造一個組合符合社會的需要、可以改變整個社會，且讓大多數台灣民眾可以接受的，這是另外一回事。

柯文哲表示，看得出來台灣社會有這個需要，至於是不是真的能夠達到民眾的期望、要求，也許是未來時間還要再思考、努力的。

▲台北市市長柯文哲時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）