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LIVE／823砲戰日！「郭柯王」結盟起手式　三人合體登場

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記者蔡文鈴／綜合報導

「郭柯王」是否結盟進軍2020總統大選一直是媒體關注的焦點，而三人選在823這天出席台北市政府舉辦的「八二三61週年音樂饗宴」，讓這場活動更添話題性。郭柯王首度以「三人合體」的形式在媒體前曝光，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲▼八二三砲戰紀念音樂饗宴，郭柯王戰機前合照。（圖／記者李毓康攝）

▲八二三砲戰紀念音樂饗宴，郭柯王戰機前合照。（圖／記者李毓康攝）

據了解，這場三人會面的場合，是由郭台銘陣營先拋出的建議，因為「823紀念日」與中華民國有高度連結，透過柯文哲陣營盤點，最後敲定每年由北市府兵役局舉辦的823砲戰紀念公園音樂會，最後再與王金平陣營確認後，三方達成共識。

▲▼王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

▲王金平出席八二三砲戰紀念音樂饗宴。（圖／記者李毓康攝）

各界關注的「郭柯王」同框，也預定在大合照時登場，會後3人不會一同受訪，郭台銘則不接受訪問，由永齡基金會副執行長蔡沁瑜代為受訪。

▲▼郭台銘出席823砲戰紀念活動。（圖／記者陳家祥攝）

▲郭台銘出席823砲戰紀念活動。（圖／記者陳家祥攝）

面對外界將823會面解讀成「合作起手式」，王金平22日上午受訪時先是表示，「明天對台灣、對兩岸來講是個重要的日子」，但等到晚間受訪時，他則再次強調，只是接受市長邀請出席，「我沒有其他目的。」柯文哲則表示，台灣社會有這個需要，要如何符合台灣社會需要是另一回事，若單純從選戰技術考量，一般來講，單一選區只有第一名、第二名，第三名很快就會邊緣化，但過去這半年多 很明顯，討厭藍綠還有一大塊，「所以第三組的空間一直存在。」

▲▼郭柯王將於8/23參加八二三砲戰61週年紀念音樂饗宴，會場今日已完成佈置。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭柯王將於8/23參加八二三砲戰61週年紀念音樂饗宴。（圖／記者湯興漢攝）

「八二三61週年音樂饗宴」預定在23日上午9點到10點舉行，由柯文哲致詞開頭後，接著會有重要貴賓致詞、致贈感謝狀等活動，隨後與會嘉賓們將一起觀賞音樂饗宴表演。

這次會面是否會談結盟，引發關注。根據中選會定案的時程，獨立參選人須在今年9月13日至17日向中選會申請為總統、副總統選舉被連署人，因此，郭台銘、柯文哲與王金平若要結盟參選總統、副總統，最遲要在9月17日表態。

中選會9月18日公告總統、副總統選舉被連署人，9月19日至11月2日中選會受理總統、副總統選舉連署書件，11月13日中選會公告總統、副總統選舉連署結果。

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關鍵字：郭台銘,柯文哲,王金平,2020總統大選,八二三

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