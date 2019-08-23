快訊／「郭柯王」同框手牽手　郭台銘：捍衛中華民國自由民主永不改變

▲「郭柯王」在八二三砲戰紀念音樂饗宴同框（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者陳家祥／台北報導

眾所矚目的「郭柯王」23日登場！三人在出席台北市政府舉辦的八二三砲戰紀念音樂會後，特別在F-86戰績前合照，除了多次變化隊形，親切互動的畫面全被攝影鏡頭捕捉，最後他們還一起對著鏡頭敬禮與握手，留下同框合體的歷史性畫面。郭台銘在離開音樂會現場前，還特別強調「捍衛中華民國自由民主的決心，永不改變！」

在活動開始前，王金平率先到場，接著則是郭台銘，柯文哲則是最後在9點是抵達會場。由於此次是三人首度同框，在活動開始前現場一陣慌亂，媒體紛紛上前捕捉鏡頭、畫面，導致活動延遲了10分鐘才開始。

隨後，柯文哲在致詞時也強調，八二三砲戰公園的歷史意義，八二三砲戰是50年來台海最關鍵的一場戰役，由此也確保了台灣的和平。結尾時，柯文哲也特別感謝郭台銘、王金平共襄盛舉出席，讓這個活動更有意義。

值得一提的是，「郭柯王」三人在會場內的互動，僅郭、王兩人有咬耳朵，但隨後在大合照時，「郭柯王」三人則大方互動，甚至還相互禮讓站中間拍照，過程中，由於現場擠滿了媒體記者與與會者，郭台銘一度還伸出手護著柯文哲。

最後在活動告一段落後，郭、王依規劃先行離場，王金平在隨扈護送下搭車離去，走之前柯文哲還對王金平說，「今天人太多，抱歉」，王金平則是揮手致意。

接著，當郭台銘要搭車離開前，他也聽到共同出席音樂會的台北市議員吳世正高喊「效法關公，義薄雲天、忠義精神」，在上車前突然回頭振臂疾呼，「郭台銘在此宣布，捍衛中華民國自由民主的決心，永不改變！」

▼八二三砲戰紀念音樂饗宴，吳世正舉牌抗議。（圖／記者范綱儀攝）

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