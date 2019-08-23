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快訊／郭柯王結盟服裝「藍白配」露玄機　郭台銘站中間笑牽王金平

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▲▼八二三砲戰紀念音樂饗宴，郭柯王戰機前合照互動。（圖／記者湯興漢攝）

▲八二三砲戰紀念音樂饗宴，郭柯王戰機前合照互動。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

記者徐政璿／台北報導

「郭柯王」23日上午正式公開合體，出席台北市政府舉辦的「八二三61週年音樂饗宴」，在主辦單位安排下，鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平3人也在F-86戰機前同框，並多次變換隊形與握手合影，對照柯文哲在台灣民眾黨創黨大會上，郭、王各自以藏頭詩祝賀的默契，三人今天的「藍白配」服裝與戶動也透露了結盟的玄機。

值得注意的是，郭台銘和王金平倆人似乎都很有默契的穿了一套藍西裝現身，搭配柯文哲的一慣的白襯衫，「藍白配」的意涵，在三人首度同框的這一天格外受到矚目。

23日的這場音樂會，王金平約8時55分抵達現場，雖然沒有受訪，但他滿臉笑容，神情輕鬆，頻頻望向媒體，並與在場人士逐一握手致意。

隨後，郭台銘約9時到場，人一現身，媒體蜂擁而上，現場發生混亂10分鐘後才恢復，但他表情嚴肅，似乎是對823紀念音樂會的尊重。

至於柯文哲進場時則是面帶微笑，活動也隨之開始。由於郭台銘、柯文哲、王金平並未安排受訪，現場一度混亂，拍攝與採訪的媒體全擠在三人座位前搶拍，也使得活動一度中斷10分鐘才恢復，三人也才坐定位。

音樂會最後在柯文哲致詞結束後告一段落，主辦單位安排郭台銘、柯文哲、王金平3人到F-86戰機前合照，3人多次變換隊形，柯文哲、王金平先後站在中間比讚，最後郭台銘站中間，3人也握手合照。

▲▼八二三砲戰紀念音樂饗宴，郭柯王戰機前合照互動。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：郭台銘,柯文哲,王金平,823炮戰

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