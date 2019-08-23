俊逸青銀同樂會　社區長者歡慶祖父母節

▲「俊逸聲力軍服務隊」，舉辦「青銀同樂會．歡慶祖父母節」長者陪伴關懷服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為迎接即將到來的「祖父母節」，教育部青年發展署青年志工參與服務計畫「俊逸聲力軍服務隊」，一連二天分別在東區復興里活動中心、關聖里社區活動中心舉辦「青銀同樂會．歡慶祖父母節」長者陪伴關懷服務。

俊逸文教基金會執行長李明威、復興里里長陳郭玉指、復興社區發展協會理事長陳慶蒼、關聖里里長周瑩琪、關聖社區發展協會總幹事魏弘坤等人出席參與。俊逸文教基金會執行長李明威表示，每年8月第4個星期日為「祖父母節」，台灣已正式邁入高齡社會，透過青年志工的陪伴關懷服務，讓長者透過遊戲分享他們的生命經驗及人生智慧，搭起世代溝通的橋梁。

「青銀同樂會」活動規劃了「暖身運動氣球傘」、「聲歷其境開麥拉」、「愛心棒造型氣球DIY」及多款桌上遊戲「Rummikub拉密、格格不入Blokus、跳跳棋、一根香腸」等互動方式與長輩同樂，拉近青年志工與長輩之間的距離，增進世代間關懷與尊重。

活動現場由勝利之聲導播蘇芳芸主持，炒熱氣氛，其中「暖身運動氣球傘」在主持人的帶領下，由青年志工與復興里社區長輩一同擔任大廚師，透過氣球傘與球類的運用，進行洗鍋、大小火控制、煮湯圓等指令，來達到健康促進、預防及延緩失能的作用。參與的長輩紛紛表示，動一動馬上就流汗了，原來運動也可以很有趣。

東區復興里里長陳郭玉指表示，為鼓勵長者參與社區活動、多多走到戶外，里辦公室與社區發展協會於每季辦理慶生會活動，這次特別協調與祖父母節活動一同舉辦，場面溫馨熱鬧。很感謝俊逸基金會的青年志工長期到社區服務，這是第三年舉辦祖父母節活動，青年志工每年都帶來不同的遊戲與長輩分享，不只讓世代間有溝通、交流的機會，而且還能防失智跟抗憂鬱，希望未來每年都能持續共同舉辦這樣有意義的祖父母節活動。

關聖里里長周瑩琪表示，關聖里社區照顧關懷C據點，每周一至周五皆安排多元的課程讓長者學習，並提供共餐服務，長者可自行選擇喜歡的課程參加。這次的祖父母節活動，在青年志工的帶領與鼓勵之下，參與的長者非常投入，無論是透過桌上遊戲PK大賽、愛心棒造型氣球DIY等活動，都能感受到青年志工的愛心、用心與熱情，與長者彼此相互學習交流，減少世代間的隔閡，是很棒的代間融合活動。