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俊逸兒童廣播營　小主播宣誓打擊假新聞

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▲俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲電台於暑假期舉辦「2019兒童廣播營」。（圖／記者林悅翻攝）

▲俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲電台於暑假期舉辦「2019兒童廣播營」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

俊逸文教基金會、勝利之聲廣播公司、電聲電台於暑假期間共舉辦三梯次的「2019兒童廣播營」，8月14日至17日展開第3梯次為期4天的課程，邀請第一線記者、廣播節目主持人等專業講師授課。

帶領40名國小三到六年級學生直擊錄音室一窺媒體工作者的幕後秘辛，透過多元有趣的課程認識新聞、看懂新聞，進一步分辨新聞的真假，錄製自己編寫的新聞稿，培養媒體識讀、資訊判別能力。

課程安排勝利電台廣播文物館導覽、認識廣播、咬文嚼字、媒事來哈啦、解毒與解讀、媒來演趣、聲歷其境、音樂音效應用、流言追追追等。在「解毒與解讀」課程中，帶領學童認識新聞、解讀新聞、撰寫新聞及播報新聞，從媒體工作者的角度來解毒與解讀媒體與新聞背後的真相。「流言追追追」課程中，學習正確運用網路傳播工具，能有所警覺判斷訊息內容是否正確，發現不正確、不舒服的內容，不分享、不轉寄也不按讚，才能快樂又安全的上網。

和順國小五年級吳怡嫻說，參加廣播營很期待能夠進到錄音室錄音，雖然坐在主播台會有一點緊張，但因為曾經參加說故事、朗讀等比賽得過名次，所以很有把握能夠勝任。對於假新聞議題也很有興趣，希望大家無論是訊息或新聞都要經過判斷與證實才能轉發，一起成為終結流言及打擊假新聞的媒體小尖兵。

俊逸文教基金會執行長李明威表示，自2004年起基金會每年暑假都會針對國小學童舉辦夏令營，受到許多家長的支持與喜愛，參與學童除了來自台灣各縣市，甚至有在德國、北京等地就學的學童回國參加，其中更不乏已參加過的學童，連續三年報名參加。

「兒童廣播營」除由專業的廣播從業人員帶領學童在播音室裡一起體驗聲音的魅力，學童能透過麥克風認識自己的聲音、說話的技巧及聲音表情，更安排增進口語表達與團隊合作的桌遊體驗，課程相當豐富有趣，充實兒童暑期生活。

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關鍵字：俊逸,兒童廣播營,小主播,宣誓,假新聞

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