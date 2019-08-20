6月底已接獲「警員虐打長者」投訴　港警：今日才知病房有閉路電視

▲香港將軍澳的連儂牆發生砍人事件。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

記者鄭思楠／綜合報導

香港修例風波下衝突不斷，民主黨立法會議員林卓廷20日報料稱，有長者涉襲警被捕後，遭軍裝警虐打。將軍澳連儂牆同日凌晨發生砍人血腥案，1男2女重傷送醫。在集會遊行方面，也有民眾對警方近日批不反對通知書的準則提出質疑。對此，警方20日下午4點召開記者會，回應相關案件及近日行動細節。

綜合港媒報導，對北區醫院有長者疑遭軍裝警員虐打一事，警察公共關係科總警司謝振中表示，警方高度關注，已拘捕2名涉襲擊致造成身體傷害罪的警員，交由新界南總區重案組按刑事方向調查。

他透露，6月底時已收到長者兒子的投訴，但投訴警察課一直未能聯絡到他們，今早片段曝光後才首次見到相關錄像以及知道病房有閉路電視，立馬展開調查及拘捕行動。他重申，警方絕不接受任何暴力，無論涉案人身份為何，都會依法辦事絕不偏私。

▲香港818集會。（圖／記者黃彥傑攝）

還有民眾質疑，警方對於將軍澳連儂牆砍人案執法緩慢。謝振中表示，警方凌晨1時36分接報，衝鋒隊及巡邏警員於1時40分已抵達現場，現在已於羅湖拘捕一名50歲男子。

此外，香港有網民呼籲新一輪行動癱瘓機場，還發動以人鏈方式抗爭。謝振中強調，利用公共交通作為工具，其實是變相的開展不合作運動，將對市民造成滋擾。他呼籲，市民保持理性，不要參與。

警方還表示，就2008年1月到今年5月的集體活動申請，警方共發出99%的不反對通知書，從今年6月至7月期間則發出95%的不反對通知書，其中與修例相關的則有84%。警方指審批活動申請會作獨立風險評估，並考慮4個法定目標，包括國家安全、公眾安全、公眾秩序及保護他人的權利與自由。

另外，警方指出， 6月到現在已有179名警員受傷，最新受傷的是一名女警。她於18日在警察總署執勤時，遭示威者以雷射光線照射眼睛後感到不適，送院治理，目前仍在病假當中。

記者會由警察公共關係科總警司謝振中、支援科總警司丘紹箕、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥及牌照課署理警司葉靜文交代詳情。