快訊／「郭柯王」世紀同框！三人並肩而坐　823音樂會後大合照

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／記者季相儒、屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

眾所矚目的「柯郭王」世紀同框將在23日上午登場，根據規劃，台北市長柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘、前立法院長三人除了會在八二三炮戰公園同台露面，三人還會並肩而坐，他們屆時的互動也預料會引發關注。另外，在公園舉行音樂會的東道主柯文哲也會上台發言致詞，郭台銘、王金平雖然列席觀禮，但會後三人也將進行大合照。

根據規劃，八二三炮戰的紀念活動在23日上午9點開始，開場表演、貴賓介紹後，柯文哲、823戰役戰友協會理事長依序上台致詞，隨後便進行感謝狀致贈、大合照等流程。各界關注的「郭柯王」同框，也預定在大合照時登場。

據了解，主辦單位把柯文哲、郭台銘、王金平三人座位排在一起，儘管過去三人在隔空傳話過程有所分歧，但明天三人同台並肩而坐，對話與互動的機會其實不少。

據透露，此次活動三人僅同框，不會在媒體前有其他的互動，由於他們隨後也各自有行程，因此目前預計簡短同台約30分鐘左右，柯文哲、王金平兩陣營也都把訪問時間安排到下一場活動，郭台銘則會由幕僚出面受訪。

針對「郭柯王」的世紀同框，柯文哲22日上午受訪表示，直言這是蠻自然的一件事情，還有意無意間對抗戰老兵喊話，「八二三砲戰還是過去50年台海最重要的戰役，也因為這場戰役有打贏，讓台灣可以維持穩定到今天。」

至於三人同框是否代表結盟成功，柯文哲未正面回答，僅表示台灣社會有這個需要，要如何符合台灣社會需要是另一回事，若單純從選戰技術考量，一般來講，單一選區只有第一名、第二名，第三名很快就會邊緣化，但過去這半年多 很明顯，討厭藍綠還有一大塊，「所以第三組的空間一直存在。」

