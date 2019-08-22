郭柯王823首度同框結盟有譜？　王金平：明天對台灣是重要的日子

▲前立法院長王金平。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

前立法院長王金平與鴻海集團創辦人郭台銘23日將出席「八二三61週年音樂饗宴」，與台北市長柯文哲同台，引發外界解讀三人結盟勢在必行，互動備受關注。王金平22日上午受訪時，被問到「是否期待3人會面」時，表示「明天對台灣、對兩岸來講是個重要的日子。」

「郭、柯、王」三人原定18日在桃園祈福法會上同框，傳是因郭、王陣營不滿柯提前放話，導致「桃園三結義」破局。21日晚間，由郭台銘辦公室主動公布行程，表示應允台北市政府的邀請，出席「八二三61週年音樂饗宴」，隨後王金平陣營也透過新聞稿表示將會出席。郭柯王首次一起公開亮相，互動也將成為關注焦點。

王金平22日上午現身立法院鎮江會館接見賓客，約中午11時30分走出會議室，見到在場守候的媒體也停下腳步寒暄幾句，其中有人打趣問道「明天會不會唱夜襲？」王金平笑回：「哈哈哈！那條我不會唱啦。」

對於823會面事宜，王金平先證實自己是接到邀請出席，至於細節等晚上受訪時再說，媒體追問「期待與郭台銘、柯文哲見面嗎？」王金平雖沒有正面回答，但他也語氣輕鬆地回應，「反正明天會見面嘛！人家誠意邀請，明天對台灣、對兩岸來講是個重要的日子」，說完便快速搭車離去。

▲郭台銘、柯文哲、王金平。（合成圖／ETtoday資料照）