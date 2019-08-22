聽韓國瑜講「人民同意、安全無憂」　柯文哲大笑：這個重啟核四條件是廢話





▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者徐斌慎攝）

記者袁茵、陳家祥、羅婉庭／綜合報導

國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜21日提到，一定要重啟核四，但必須要達到兩個前提，第一是人民同意，第二是安全無憂。對此，台北市長柯文哲22日受訪時先嘆了一口氣，坦言核四是個很頭痛的題目，不過韓國瑜講說「人民同意、安全無憂」，「我跟你講，那是廢話啦！哈哈哈哈哈！」

韓國瑜21日北上台北參加美國商會演講，針對未來如果當選總統，是否會重啟核四？他會後受訪時提到，自己在國政論壇就將能源政策表達得很清楚，如果有機會為中華民國服務，一定會重啟核四，但是有兩個前提，第一人民同意，第二安全無憂，「安全不害怕的情況之下，核四必須要重啟！」

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

針對韓國瑜要重啟核四，新北市長侯友宜21日說，以現在的狀況來說，重啟核四要花很多經費，他還是以核安為最重要考量，這是他從未改變的態度，「目前核四是個假議題」，因為燃料棒已經送出國，核四目前已經停役，但不論未來政府如何決策，核安永遠是他的最基本底線。

而柯文哲22日上午受訪，也被問到關於韓國瑜要重啟核四的問題。柯文哲嘆了一口氣說，「唉！這個實在是…我跟你講，核四是一個很頭痛的議題！」話鋒一轉，他突然提及韓國瑜重啟核四的兩個前提，「什麼人民同意…還有什麼？安全無憂？廢話！哈哈哈哈哈…」

▲韓國瑜赴美國商會發表演講。（圖／記者屠惠剛攝）

至於對侯友宜說核四是假議題的看法？柯文哲說，老實講核四真的是一筆爛帳，現在若確定核四不蓋了，那過去投資那3000億怎麼辦？「我看台電馬上就破產！啊如果要繼續蓋…講比較簡單啦！到底要怎麼做？」

柯文哲表示，「老實講核四真的會變成台灣歷史上一個…嘖！所以我每次在演講說『有沒有比貪汙更嚴重的事？』有啊！決策錯誤！」核四七搞八搞，搞到今天這樣子，坦白講核四要蓋實在是太困難，可是也沒有人敢出來說停掉不蓋，「只要一宣布，那過去投資那3000億馬上就要結帳，這不得了，台電大概就破產了！」

僅管核四重啟被侯友宜說是假議題、兩大前提也遭柯文哲笑說是廢話，韓國瑜22日中午跟國政顧問團在臉書直播時，仍再強調，只要在安全無虞、人民同意的情況下，絕對支持重啟核四。