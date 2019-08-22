財訊／蔡衍明加入戰局　亂了柯P一盤好棋？

文／高立南、蕭如敏

2020總統大選，會不會出現第3組參選人，成了近來最大的懸疑劇；不過，這齣懸疑劇拖棚到觀眾已經開始不耐煩。正當大家開始顯得不耐之際，旺中媒體集團老闆蔡衍明跳出來加入戰局，增添武打戲碼，而中拳的正是原本試圖主導劇情的台北市長柯文哲。

柯蔡一夕翻臉，戲劇張力十足。雖然柯翻臉不認人已不是什麼新鮮事了，但這回與蔡衍明翻臉就成了大新聞；畢竟，在兩岸雙城論壇時，柯蔡兩人曾同坐主桌亮相；蔡還自爆，曾與柯文哲有高達10多次的會晤。蔡放膽公開與柯文哲關係後，也驗證過往綠營對柯的質疑，並非完全空穴來風。

兩岸一家親 原來有蔡衍明因素

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蔡衍明直嗆柯文哲，「在我的記憶裡，應該是『我是台灣人，就是中國人』才是我提醒你說的一句話。你記得是在什麼時候？什麼場合？目的是什麼？請柯市長想清楚說出來！」

柯營前幕僚坦言，柯為了營造與鴻海前董事長郭台銘的合作氛圍，因而出手追打旺中，結果是「傷人3分，損己7分」。這位前幕僚透露，柯文哲當年參加雙城論壇高呼「兩岸一家親」，引發極大爭議，這段爭議內容其實就是出自蔡衍明。

柯當時一開始還轉移話題，宣稱講稿事先有給蔡政府「過目」；但事實上，講稿是在事後才被蔡衍明加上某些談話，柯在去年也承認，「兩岸一家親」是後來加進去的。

蔡衍明此回對柯出重拳，正好是柯文哲與郭台銘及立法院前院長王金平3人預計在18日桃園「同框」的前夕，如今郭柯王結盟的合作計畫，可能產生新的變數，蔡衍明還會出什麼招，都可能牽動後續選情發展。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】