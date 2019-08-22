快訊／「郭柯王」同框後　王金平會在這個場合跟吳敦義擦肩而過

記者楊蕓／台北報導

前立法院長王金平與鴻海集團創辦人郭台銘23日將出席「八二三61週年音樂饗宴」，與台北市長柯文哲同台，引發外界解讀為「合作起手式」，互動也備受關注。王金平22日晚間受訪時強調他是受邀出席，「我沒有其他目的」，至於結盟與否得「順應因緣」。談到「郭柯王」是否因沒有共識所以還沒結盟，王金平笑答，「現在根本沒有談起選舉的事啊！」

▲王金平受訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

面對外界將823會面解讀成「合作起手式」，王金平22日上午受訪時先是表示，「明天對台灣、對兩岸來講是個重要的日子」，但等到晚間受訪時，他則再次強調，只是接受市長邀請出席，「我沒有其他目的。」

對於三人結盟會不會成功，王金平表示要「順應因緣」，因緣怎麼走就怎麼走。聽到媒體繼續追問「因緣未到是指還沒有共識？」王金平則笑說，「沒有，現在根本沒有談起選舉的事啊，呵呵呵！」

不過，根據23日上午「郭柯王」同框的音樂會活動流程，三人僅會「合照」，同台時間大約只有30分鐘左右，結束後則各自有行程。

值得一提的是，王金平23日會出席「服務業幸福感調查記者會暨頒獎典禮」活動，在這個場合上，國民黨主席吳敦義也受邀出席。

對於兩人是否會同台或有互動，王金平表示，他與吳敦義被安排致詞、頒獎的時間不同。

至於兩人致詞與頒獎的時間刻意錯開是否為了避免尷尬，王金平趕緊否認並回說，「不是不是不是！這是主辦單位安排，因為要致詞跟頒獎的各界人士很多。」

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