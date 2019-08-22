野外露營收集「自然之聲」　44歲音樂家睡夢中「被熊咬走」慘死

▲ 高捷在睡夢中被熊咬走。（圖／翻攝自臉書／Julien Gauthier）

記者陳宛貞／綜合報導

加拿大日前發生一起悲劇，一名音樂家為收集大自然的聲音前往偏遠地區露營，沒想到睡覺時遭野熊拖走，在睡夢中遭咬死。死者是現年44歲的高捷（Julien Gauthier），出生於加拿大，但19歲起便在法國生活。和他同行的生物學家托斯卡尼（Camille Toscani）說明，高捷7月15日在西北地區的馬更些河附近旅行時遭猛獸拖走。

根據《每日郵報》，高捷當時正為自己的作品收集大自然的聲音，原先計畫乘獨木舟從普羅維登斯堡順流而下到約1500公里外的因紐維克。上月15日半夜在圖利塔（Tulita）遇襲的一周前，他才在臉書上發文表示，旅途中還見過另外4頭野生的熊。

目前還不清楚托斯卡尼是何時發現高捷失蹤，但她在當天清晨找到一群旅人並向他們求助。皇家加拿大騎警早上7時45分收到求救訊息，緊急派出直升機疏散附近旅客後展開搜索。隔天下午，警方找到高捷的屍體，證實他遭熊襲擊。據悉，事發的圖利塔地區僅有500名居民，但有多達4300頭黑熊及4000至5000頭灰熊。

高捷的友人費爾德曼（Marc Feldman）透露，他自2017年以來便擔任布列塔尼交響樂團（Brittany Symphony Orchestra）的作曲家，事發前持續為自己的作品攝影及收集聲音。他提到，「高捷是個敏感、慷慨、有才華的人。他的作品忠於自身的好奇心，在大自然的巨大力量和美麗前保持謙遜，想透過音樂向大眾傳達他對自然的熱愛與尊重。」