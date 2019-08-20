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孝子照顧母親55年不喊苦　81歲林金田全國孝行楷模

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▲81歲林金田（右2）照顧母親55年不喊苦，獲得全國孝行獎。（圖／記者游芳男翻攝）

▲81歲林金田（右2）照顧母親55年不喊苦，獲得全國孝行獎。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

2019宜蘭縣4位孝行楷模，20日由縣長林姿妙縣長表揚，其中81歲林金田同時獲得全國孝行獎。林縣長表示，經評選及實地訪視林麗惠、林溪源、林家棻及林金田等人孝行楷模皆屬克盡孝道，親侍久病未癒的親屬，毫無怨尤，足以導引人心並為現代世人的楷模。

宜蘭民政局表示，孝行楷模林金田，其母陳阿燕女士，已高齡108歲，因父親、兄長皆早逝，約1964年起即承擔照顧母親之責，除務農維持家計外，尚需照顧年邁，毫無怨言，數十年如一日。

林母幾年前因白內障開刀術後換藥、照護，都是由林金田一手照顧，也因照顧得當，眼睛術後恢復良好，得以恢復視力，假日常帶母親四處遊玩、散心，陪伴母親至鄰居家談天，讓母親保持心情愉快。

另，林母曾因跌倒，導致髖關節受傷住院，住院期間，舉凡如廁、餵食、擦澡，雖由家庭成員輪流照顧，但只要林金田有空，一定前往醫院照料，雖然辛勞但也從不喊苦。

林金田個性和善，腳踏實地，專心務農，努力經營家庭生活，不讓年邁母親操心，5代同堂，一家和樂。

林金田展現堅強的毅力和體力，發揮民胞物與的人道精神，足為表率，經縣政府推薦參加內政部複選，獲選全國孝行楷模，已在7月10日前往內政部接受全國孝行表揚。

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關鍵字：宜蘭,林金田,孝行楷模

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