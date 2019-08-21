佔車道挖6年被罵翻　宜蘭五結中正路早半年變平坦了

▲施工交通打結被罵近6年，宜蘭五結鄉中正路23日還民平坦路。（圖／宜蘭縣政府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

一條路被罵翻近6年，終可不用再罵了，台9線宜蘭五結鄉中正路1段至3段汙水下水道主幹管布設工程，提早半年完工，宜縣府21日進場刨鋪路面，縣長林姿妙指示施工單位應提高路面修復整體性及平整度，最慢2天還給縣民平坦順暢的道路。

2014台9線宜蘭五結鄉中正路1段至3段是先進行埋設自水來管線，挖挖補補讓交通打結，2017年初，縣府在宜蘭五結鄉中正路1段至3段辦理污水下水道主幹管佈設工程，工程可使四結村、上四村、中興村、二結村及鎮安村等5村共計約4千戶家庭受惠。

宜縣府表示，宜蘭地區多雨且地下水豐沛，曾是蘭陽溪床的五結中正路段地質複雜，及的地底大型流木障礙等，使施工難度增加，中正路路段上下班尖峰時段，因施工佔一車道，交通受連帶影響。

為此，縣長林姿妙2019年初，邀請國內下水道專家來宜蘭把脈，同時要求施工廠商投入更多施工能量輪班趕工，將各施工瓶頸逐步克服，終於趕在2019年宜蘭國際童玩藝術節前完工，比工程契約工期提早半年完成。

縣府為避免局部補丁方式修復路面，除了依公路四工處規定範圍刨鋪外，也特別要求施工廠商加大刨鋪範圍使各修復工區連結，提高路面修復整體性及平整度，施工人員及機具自21日起進場刨鋪，預定於23日完工。