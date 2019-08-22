　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

關稅不再困擾蘋果？　川普放話幫助「因為這是一家偉大的美國公司」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲川普表示，只要有問題要討論，庫克會直接打電話給他共同討論。（圖／路透）

▲川普表示，只要有問題要討論，庫克會直接打電話給他共同討論。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

上週末，美國總統川普與蘋果執行長庫克共進晚餐，討論關稅對蘋果業務的影響。據《CNBC》的報導，川普表示「庫克的說法引人注目，我一定會在短期內開始幫助蘋果公司，因為這是一家偉大的美國公司」。

川普是在白宮外接受媒體訪問時表示「庫克是一位優秀的執行長，因為他有問題的時候，會直接打電話給我，而其他人則寧願聘請非常昂貴的顧問，而不是直接問我」，川普覺得，兩人的互動關係，與川普跟其他科技公司執行長的互動不一樣，他還大誇庫克，說這是庫克之所以是優秀高階主管的原因。

庫克跟川普共進晚餐時，曾當面表達美國政府對中國大陸產品課關稅，會損害蘋果的競爭力，讓競爭對手三星（Samsung）取得優勢，因為三星位於韓國，能夠避免關稅，但蘋果卻會受到關稅的衝擊。

美國政府計劃從9月1日開始對進口的中國大陸產品徵收10％關稅，其中幾乎包含所有的蘋果產品。雖然稍早前，白宮又宣佈推遲某些產品（包括手機和筆記型電腦）的課稅措施至12月，其中，包括蘋果的iPhone手機。

儘管如此，除非川普能在「短期內」解決蘋果的關稅問題，不然短暫延遲似乎無法完全拯救蘋果，新關稅仍然會衝擊AirPods和Apple Watch等產品。

ET快訊
時速280公里狂飆10分鐘！日本新幹線「車廂沒關門」　隧道內
結構不對稱…白鹿暴風圈非正圓！「實際風雨會有南北差異」
獨／罔腰親密片瘋傳！鳳梨心痛認「她偷吃」　曝分手原因
快訊／道岔訊號異常！高鐵南下列車延誤
讓90位日籍官員空等25分鐘！　韓國瑜回應了

關鍵字：川普,蘋果,庫克,三星,關稅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Galaxy A80動手玩：翻轉鏡頭超吸睛、拍照效能不遜於高階機

三星折疊手機專利曝光　多種折疊變化好吸睛

關稅不再困擾蘋果？　川普放話幫助「因為這是一家偉大的美國公司」

Google、蘋果、Mozilla發聲明　阻止哈薩克政府利用瀏覽器監控國民

Apple Arcade即將上路！首發遊戲試玩報告出爐

不怕漏掉群組「重要通知」　LINE電腦版推「關鍵字提醒」新功能

「先取貨後支付」新概念進軍台網購市場　AFTEE結盟PChome 24h購物

影／LINE全新「主頁」正式上線　左右滑瀏覽五大分類入口

Sony Xperia 1超強　再獲7月台灣最熱銷安卓旗艦機

Facebook要聘真人記者　協助演算法確保選出好新聞

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

胡瓜挺阿翔回歸「他沒有離開過」　《大集合》不見謝忻「左右手不會全在」

連路人都搶拍！慶祝奶奶93歲生日 製「巨型看板」當驚喜...網：好溫馨

狗媽媽求溫飽...外出覓食遭車撞！　為餵奶拖行身軀800M...傷重離世

72歲三寶阿嬤駕電動車路上漫遊 2衰車遭波及...網：移動神主牌！

謝忻消失70天首現身！　哽咽「我要向Grace道歉」

Galaxy A80動手玩：翻轉鏡頭超吸睛、拍照效能不遜於高階機

三星折疊手機專利曝光　多種折疊變化好吸睛

關稅不再困擾蘋果？　川普放話幫助「因為這是一家偉大的美國公司」

Google、蘋果、Mozilla發聲明　阻止哈薩克政府利用瀏覽器監控國民

Apple Arcade即將上路！首發遊戲試玩報告出爐

不怕漏掉群組「重要通知」　LINE電腦版推「關鍵字提醒」新功能

「先取貨後支付」新概念進軍台網購市場　AFTEE結盟PChome 24h購物

影／LINE全新「主頁」正式上線　左右滑瀏覽五大分類入口

Sony Xperia 1超強　再獲7月台灣最熱銷安卓旗艦機

Facebook要聘真人記者　協助演算法確保選出好新聞

I.O.I林娜榮成為「少女時代」徐玄師妹　確定簽約新公司「未來動向」曝光

男星幸福肥鏟肉15kg！　小1號「瘦成南柱赫」⋯網驚：差好多

她長期腹痛以為便秘　40分鐘手術意外取出「1898顆」膽結石

英領事館職員突失聯「遭拘15天」！　胡錫進：無英國置喙空間

韓國瑜「當場簽下重啟連署」：我對核四一本初衷！　提出5個能源主張

近百藝術家受騙簽賣身契　華藝網負責人林株楠詐欺未遂起訴

限量「Discovery露營商品」來了！最低2.4折就能集點加價購

陸客不來搶攻國際觀光客！觀光局組隊赴日熱舞嗨翻全場　

影／岩隈久志回日首戰！相隔350天站上投手丘中繼1局

轎車雙黃線迴轉！「碰」...女騎士煞不住撞上重摔痛哭

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

3C家電熱門新聞

Xperia 1再獲7月台最熱..

熊大免費貼圖來了！　LINE上..

今年新iPhone傳9/10發..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

三星折疊手機專利曝光　多種折疊..

LINE全新「主頁」正式上線　..

關稅不再困擾蘋果？　川普放話幫..

Apple Arcade即將上..

群創將推全球第一台120吋8K..

Google、蘋果、Mozil..

不怕漏掉群組「重要通知」　LI..

Apple TV +預計11月..

世界最古老網路攝影機FogCa..

2019 iPhone發表會邀..

更多熱門

相關新聞

聯準會憂：貿易戰持續經濟逆風

美國聯準會（Fed）於21日公布聯邦公開市場委員會會議紀錄，透露實施降息政策的3大原因，包括防範經濟成長放緩、風險管理考量以及通貨膨脹率過低，其中特別指出，貿易戰帶來的不確定性，可能持續維持這場全球性的經濟逆風（Headwind）。

Google、蘋果、Mozilla阻止哈薩克政府利用瀏覽器監控國民

陸面板業起飛？傳蘋果考慮採用京東方OLED面板

川普回應美中貿易戰：我是天選之人

陳其邁談軍售：證明台灣在美國亞太戰略中關鍵角色

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／北捷板南線塞爆「像跨年」　2站開19分鐘

AV女帝消失10年⋯如今住在下水道

把D奶擠成G！啦啦隊正妹撕掉膠帶見「噁心一幕」

白鹿增強又變胖！接近台灣時達強度顛峰

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

獨／罔腰親密片瘋傳！男友鳳梨心痛曝分手原因

白鹿撲台「台灣頭到尾都有」！周六日強風豪雨

具惠善：安宰賢嫌X頭不性感逼離婚

謝龍介「看過韓的追蹤器」！王淺秋打臉了

金希澈、利特舞台零互動！粉絲：他們吵架了

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／讓90位日籍官員空等25分鐘！韓國瑜：已獲體諒

獨／罔腰4年情斷「男友認了分手」：妳把我毀掉

台男問買貴冷氣有價值？洗冷氣師傅解答了

快訊／台鐵汐科到南港站單線行車　上班族氣炸了

更多

最夯影音

更多

走完就帶你回家！徒步環島遇歐告　從屏東跟到彰化...他遵守諾言收編

浩子哭了！曝阿翔偷吃「以為是假的」　不捨：我們是生命共同體

超跑富少炸自強隧道「2死3傷」　天價賠償金曝！可買5輛法拉利

謝忻顫抖鞠躬4次：我真的做錯了！　被阿翔狠心切割「他的選擇都是對的」

富豪享受！出航一次油錢要20萬　網紅開箱一億遊艇直喊：太爽了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面