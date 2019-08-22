關稅不再困擾蘋果？　川普放話幫助「因為這是一家偉大的美國公司」

▲川普表示，只要有問題要討論，庫克會直接打電話給他共同討論。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

上週末，美國總統川普與蘋果執行長庫克共進晚餐，討論關稅對蘋果業務的影響。據《CNBC》的報導，川普表示「庫克的說法引人注目，我一定會在短期內開始幫助蘋果公司，因為這是一家偉大的美國公司」。

川普是在白宮外接受媒體訪問時表示「庫克是一位優秀的執行長，因為他有問題的時候，會直接打電話給我，而其他人則寧願聘請非常昂貴的顧問，而不是直接問我」，川普覺得，兩人的互動關係，與川普跟其他科技公司執行長的互動不一樣，他還大誇庫克，說這是庫克之所以是優秀高階主管的原因。

庫克跟川普共進晚餐時，曾當面表達美國政府對中國大陸產品課關稅，會損害蘋果的競爭力，讓競爭對手三星（Samsung）取得優勢，因為三星位於韓國，能夠避免關稅，但蘋果卻會受到關稅的衝擊。

美國政府計劃從9月1日開始對進口的中國大陸產品徵收10％關稅，其中幾乎包含所有的蘋果產品。雖然稍早前，白宮又宣佈推遲某些產品（包括手機和筆記型電腦）的課稅措施至12月，其中，包括蘋果的iPhone手機。

儘管如此，除非川普能在「短期內」解決蘋果的關稅問題，不然短暫延遲似乎無法完全拯救蘋果，新關稅仍然會衝擊AirPods和Apple Watch等產品。