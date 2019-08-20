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13歲唐氏兒慘被工友性侵　衣服沾滿血漬體液…反鎖教室哭紅眼

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▲兒童,憂鬱,男童,家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲13歲唐氏症男童疑似被特教學校的工友性侵。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

南非約翰尼斯堡（Johannesburg）於5日傳出疑似強暴案件，一名罹患唐氏症的13歲男孩放學後鬧失蹤，被工友指出「在教室裡睡著」，但是回家後全身發出臭味，舉止也很怪異。媽媽把孩子衣服脫下，才發現上面竟然有血液和精液留下的污漬，經醫師確診後，指控工友性侵男童。

"His eyes were red as if he was crying and when we stepped into the vehicle I noticed a smell emanating from him"

The Sun 發佈於 2019年8月19日 星期一

媽媽向當地媒體Sowetan Live表示，她一如往常來到放學接送地點，卻苦苦等不到人，緊張地和老師、副校長在校園中尋找，1個多小時後還是沒有得到回應。此時，一名「一般工人」突然跑來，表示可以幫上忙，「他說我兒子可能在教室裡睡著了，然後就直接走到其中一間教室開鎖，我兒子也立刻走出來。」

媽媽當下如釋重負，沒有想太多，事後回想才察覺不對勁，「他完全不像剛睡醒，反而像是在那裡等門很久了。」她說，「兒子眼睛紅紅的，看起來才剛哭過，身上發出味道，好像上完廁所沒擦乾淨。」

▲桃園市3歲李姓男童2016年4月間突然衝出馬路，差點被駕駛堆高機宋姓男子輾過。（示意圖／Pixabay）

▲媽媽稱，醫師證實13歲小男孩被強暴。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

小男孩立刻被帶去診所驗傷，經醫師證實確實遭遇性侵。媽媽向特殊教育學校通報，校長卻建議學生在家休養三個月，等到全案調查結束再重返校園，「真正讓我難過的是，校方不願意將那個人停職，反而要求我的孩子待在家裡。」

媽媽又向教育部舉報，終於獲得官方力量介入，讓男童得以回到學校讀書，可是工友仍然繼續在校園裡工作，只是範圍被限制在花園裡，遠離教室。當地警方證實，目前已經對這一起案件展開調查，但是還沒有逮捕任何人。

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關鍵字：南非,唐氏症,強暴,強姦,特殊教育

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