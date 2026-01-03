政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

軍聞社／記者李恬恬報導

國防大學政治作戰學院今日舉辦74週年院慶系列慶祝活動，由院長唐永清少將主持，邀請校友、師生及各界來賓齊聚一堂，共同見證政戰學院74年來深耕政戰教育、傳承復興崗精神的重要時刻。

院慶慶祝大會上午於復興崗校區舉行，大會開始前，由政戰學院學生於行進間演唱《九條好漢在一班》、《我有一枝槍》、《夜襲》、《我們愛國旗》等10首膾炙人口的經典軍歌，緬懷黃瑩老師一生為國軍部隊及藝術文化教育奠定深厚基礎的貢獻，也象徵政戰精神的延續與傳承。

院慶大會中，首先頒發黃瑩老師終身成就獎，感念其對國軍文藝工作的卓越貢獻，接續表揚陳功雄等12位傑出校友，表彰校友們在國防貢獻、學術藝文推廣、公益善行及社經發展等方面，不遺餘力的付出。最後，大會也分別頒發花木蘭校友獎學金及復興崗文教基金會等15項獎學金，以及體育競賽優勝單位獎盃。

唐院長致詞時表示，復興崗在前輩先進以及歷任校、院長的精心擘劃下，在學術、人文等方面奠定穩固的根基，政戰學院近年在藝文與學術發展上均展現豐碩成果。在藝文能量方面，除復興崗合唱團受邀於臺灣戲曲中心，為紀念國父逝世一百週年音樂會獻唱，政戰學院師生於國軍第59屆文藝金像獎亦囊括1金、2銅、7優選的獎項，充分彰顯政戰專業量能；在學術發展方面，心社系在114年度諮商心理師與社會工作師證照考試中，錄取率分別達88%及71%，高於全國平均水準，是國軍心輔幹部培訓的核心管道。

唐院長指出，未來，學院將持續深化「軍事社會科學研究」與「政戰專業領域」的創新發展，精進各系所研究能量，強化政戰專業職能教育，建構完善的校園環境，打造專業學術殿堂。同時，他也提到，近期黃筱薌老師出版「國軍政戰制度的貢獻與價值」乙書，深刻闡述政戰制度的重要性，是今年院慶別具意義的賀禮。

除慶祝大會外，也於國防美術館進行「游於藝・萬物有情—李寶龍、沈禎、陳合成聯展」開幕，三位藝術家跨越了媒材的藩籬，經歷了歲月的淬鍊，在創作精神上互為映照，共同探索藝術的自由與情感的厚度，帶給校區師生及眷屬一場豐富的藝術饗宴。

此外，在曉園周邊同步舉行師生園遊會與各學系教學成果展，透過互動展示與成果發表，展現政戰學院學生的藝文軟實力，讓來賓近距離感受政戰學院的人文底蘊與校園風貌。