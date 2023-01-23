　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

在美國當兵可以「賺多少錢」？　中士薪水比台灣少將還多

記者林彥臣／綜合報導

台灣義務役的役期從4個月恢復到1年，不過薪水也比照基本薪資計算，那麼如果是在美國當兵，薪水又是多少呢？一位駐韓台裔美軍就在YouTube發表了一則影片，談論美軍的薪水如何計算，而且美軍的薪水超乎想像的優渥，中士的薪水就超過台灣的少將。

YouTube頻道「肥宅阿兵哥的生活」分享美軍薪水的話題指出，美軍有2個等級系統，一個是「士兵系統」，軍階從小到大依序為三等兵、二等兵、一等兵（上兵）、下士中士、上士、一級士官、士官長、軍士長。

▲▼台裔美軍計算在美國當兵可以領多少薪水。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

▲很多網友好奇在美國當兵可以領多少薪水。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

另一個是軍官系統，軍階從小到大依序為少尉、中尉、上尉、少校、中校、上校、准將、少將、中將、上將，在美軍當兵，薪水當然就會跟軍銜的升遷，還有服役多少年有關。

肥宅阿兵哥以他個人為例，他是服役7年的中士，每個月的底薪是3178美元（約9.7萬新台幣），除了底薪之外每個月還有其他的加給，包括住房加給2170美元（約6.6萬元新台幣）、食品加給386美元（約1.2萬元新台幣），因為駐韓所以他還有「高物價地區加給」400美元（約12.2萬元新台幣），由於南韓處於「戰區與非戰區」之間的狀態，所以還有50美元（約1500元新台幣）的駐地狀態加給。

▲▼台裔美軍計算在美國當兵可以領多少薪水。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

▲肥宅阿兵哥以他自己為例，可以領6000多美元。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

肥宅阿兵哥計算，薪水與所有的加給加起來，再扣除所有的稅額，每個月實領6000多美元（約18萬新台幣）。

肥宅阿兵哥舉例，如果是剛進軍隊的二等兵，底薪是2001美元，住房加給2154美元，食品加給386美元，如果也是駐韓的話，可以領到340美元的「高物價地區加給」，以及50美元的駐地狀態加給，假設當兵資歷為2年以下，大約可以實領4600美元（約14萬元新台幣）。

肥宅阿兵哥再舉例，他的大長官是一位女中校，已在軍隊服役24年，底薪是1.1萬，2700美元的住房加給，不過軍官系統的食品加給少於士兵系統，所以她只能領200多美元，「高物價地區加給」可以領650美元，還有50美元的駐地狀態加給，扣稅之後每個月可以實領1.1萬美元（約330萬元新台幣）。

▲▼台裔美軍計算在美國當兵可以領多少薪水。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

▲肥宅阿兵哥指出，台灣退役少將于北辰薪水11萬比他還少。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）

肥宅阿兵哥指出，薪水還會因為每增加2年的軍齡而上調數百美元，另外每一個財政年度還會上調2%左右的薪水，在美軍如果要領終身俸，至少要服役滿20年才有資格領取，如果是軍官至少必須升遷至少校，才有資格繼續服役滿20年。

肥宅阿兵哥表示，台灣的退役少將于北辰曾提到，自己每個月實領11萬元，於是他就在聊天室裡回應于北辰少將，他只是中士但他能夠領超過15月新台幣的月薪。

ET快訊
入夜極凍有雨！　初三「下探4°C」越晚越冷
快訊／中彰大橋多車撞一團！　嚴重回堵
除夕圍爐...初二撞死下班警！　母獨養孫哽咽喊「拍謝」：怎麼
年後宣布室內脫口罩！　剩這些場所要戴
「啦啦隊女神」爭霸！　鄉民最推她：根本完勝
剛買特斯拉10天就刁車！　5人齊推「2噸重電動車」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美軍基地也有「寵物醫院」　台裔阿兵哥收養浪浪拯救過程曝光

在美國當兵可以「賺多少錢」？　中士薪水比台灣少將還多

法國連「野戰軍糧」都堅持美味！　1包可換5包美軍軍糧

美軍福利超幸福「醫療全免費」　買房免付頭期款、貸款利率超低

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

移工彩券行外嗨開新年趴 警大聲公喊：12點惹回家

聽力超好！超速聽見喀嚓聲　「兔耳男」怒砸爛測速照相機

酒駕女國道自撞釀2死9傷　被問「喝多少」低頭沉默

妹子學街舞「跳出新境界」　友笑翻：花300元學打氣？

快訊／初一清晨國道嚴重火燒車！　5車追撞「統聯撞轎車」燃燒封閉

美軍基地也有「寵物醫院」　台裔阿兵哥收養浪浪拯救過程曝光

在美國當兵可以「賺多少錢」？　中士薪水比台灣少將還多

法國連「野戰軍糧」都堅持美味！　1包可換5包美軍軍糧

美軍福利超幸福「醫療全免費」　買房免付頭期款、貸款利率超低

憑電子票券遊礁溪、冬山　5月底前送煙燻鴨賞好康伴手禮

「港」動人心過新春！前正妹主播換身份　初二現身市集發兔年紅包

獨／影評人「左撇子」否認網售禁藥辯代購　一張卡片成鐵證

男友結婚「新娘是親姊」！家人逼她見證　妹子崩潰：想在婚禮大喊

快訊／台61線也塞車了！中彰大橋4車連撞　占內側道龜速回堵中

斷捨離要有戰略！　專家祭「春節整理術」10步驟報你知

逼兒戒奶嘴「很不尊重人」！小蠻5放任育兒觀：這是同理心…網推爆

蔡英文初二慰勉台電　喊話：一起邁向「2050淨零排放」

威力彩頭獎上看2.6億！「3生肖」偏財運旺　專家：有機會中大獎

入夜極凍有雨！初三「下探4°C」越晚越冷　北部高山有機會下雪

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

軍武熱門新聞

美軍賺多少錢？中士薪水比台灣少將還多

防空反艦飛彈如何對地攻擊？　PTT鄉民解答

殲-20隊長：駕駛戰機「俯瞰祖國寶島」

法國人野戰軍糧　1包可換5包美軍糧

美軍福利超幸福醫療全免費　買房免付頭期

台裔阿兵哥開箱美軍宿舍

解放軍野戰口糧曝光　比美軍好吃嗎？

馮世寬挺刺槍「有飛彈為何要手榴彈」　館長崩潰

美軍基地有寵物醫院　台裔阿兵哥開箱

加援烏裝甲運兵車 德美要求對方先出主戰坦克

黃金船沉沒台灣海峽　撈上岸一場空

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

美德針對向烏克蘭「提供坦克」攤牌

軍盲造謠火山布雷系統　于北辰：只炸戰車

更多熱門

相關新聞

俄艦配備極音速飛彈　參與中國南非軍演

俄艦配備極音速飛彈　參與中國南非軍演

俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）今天報導，配備新一代極音速巡弋武器的俄羅斯軍艦2月將參與中國和南非的海軍聯合演習。

美情報機構：超過18萬俄兵陣亡

美情報機構：超過18萬俄兵陣亡

美防長：烏克蘭就算沒豹2也裝備精良

美防長：烏克蘭就算沒豹2也裝備精良

開戰沒信心　台灣退役砲兵：上場會變砲灰

開戰沒信心　台灣退役砲兵：上場會變砲灰

瓦格納集團助俄侵烏！美列跨國犯罪組織

瓦格納集團助俄侵烏！美列跨國犯罪組織

關鍵字：

美軍肥宅阿兵哥美軍薪水美國當兵薪水軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

即／首位2000萬元刮刮樂出爐　獎落宜蘭

愛愛一半突軟掉？醫激推「2方法急救」　12萬網友受教嗨了

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

口罩兇妹合照鋼鐵人萬人朝聖　IG帳號曝光

台旅客放鳥日溫泉業者「損失1員工月薪」　當事人出面回應

速度與激情！賽車道旁「活春宮」擋不住

妹子喊下面癢癢…傳出噗滋聲！她見這幕狂嘔

即／加州「小台北」爆槍擊　至少10死10傷

日本明迎「10年最強寒流」！籲：非必要勿外出

按iPhone「內建1功能」抓到男友偷吃！妹子怒分手

初一中2000萬元　小兄妹猜拳哥驚喜開頭獎

初二8大禁忌曝光！女兒回娘家2件事別做

初二7大巨雷禁忌！不能洗衣、掃地

獨／日飯店遭放鳥　台客致電道歉：會全額賠償

Joeman資產進全台前1％！靠1句幹話致富

更多

最夯影音

更多
新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一

新港奉天宮恢復搶頭香！　「滑壘哥」衝門縫奪第一
統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

統聯駕駛勇救21乘客喪命　女兒淚崩：約好要出去玩

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

國道酒駕害火燒車2死9傷 肇事女駕駛同警到院曝光

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

初一國道火燒車2死9傷　客運追撞「現場如煉獄」

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

橘色惡魔現身台灣除夕節目　擔任壓軸重現國慶經典演出

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面