在美國當兵可以「賺多少錢」？　中士薪水比台灣少將還多

記者林彥臣／綜合報導

台灣義務役的役期從4個月恢復到1年，不過薪水也比照基本薪資計算，那麼如果是在美國當兵，薪水又是多少呢？一位駐韓台裔美軍就在YouTube發表了一則影片，談論美軍的薪水如何計算，而且美軍的薪水超乎想像的優渥，中士的薪水就超過台灣的少將。

YouTube頻道「肥宅阿兵哥的生活」分享美軍薪水的話題指出，美軍有2個等級系統，一個是「士兵系統」，軍階從小到大依序為三等兵、二等兵、一等兵（上兵）、下士中士、上士、一級士官、士官長、軍士長。

▲很多網友好奇在美國當兵可以領多少薪水。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



另一個是軍官系統，軍階從小到大依序為少尉、中尉、上尉、少校、中校、上校、准將、少將、中將、上將，在美軍當兵，薪水當然就會跟軍銜的升遷，還有服役多少年有關。

肥宅阿兵哥以他個人為例，他是服役7年的中士，每個月的底薪是3178美元（約9.7萬新台幣），除了底薪之外每個月還有其他的加給，包括住房加給2170美元（約6.6萬元新台幣）、食品加給386美元（約1.2萬元新台幣），因為駐韓所以他還有「高物價地區加給」400美元（約12.2萬元新台幣），由於南韓處於「戰區與非戰區」之間的狀態，所以還有50美元（約1500元新台幣）的駐地狀態加給。

▲肥宅阿兵哥以他自己為例，可以領6000多美元。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



肥宅阿兵哥計算，薪水與所有的加給加起來，再扣除所有的稅額，每個月實領6000多美元（約18萬新台幣）。

肥宅阿兵哥舉例，如果是剛進軍隊的二等兵，底薪是2001美元，住房加給2154美元，食品加給386美元，如果也是駐韓的話，可以領到340美元的「高物價地區加給」，以及50美元的駐地狀態加給，假設當兵資歷為2年以下，大約可以實領4600美元（約14萬元新台幣）。

肥宅阿兵哥再舉例，他的大長官是一位女中校，已在軍隊服役24年，底薪是1.1萬，2700美元的住房加給，不過軍官系統的食品加給少於士兵系統，所以她只能領200多美元，「高物價地區加給」可以領650美元，還有50美元的駐地狀態加給，扣稅之後每個月可以實領1.1萬美元（約330萬元新台幣）。

▲肥宅阿兵哥指出，台灣退役少將于北辰薪水11萬比他還少。（圖／翻攝自YouTube／肥宅阿兵哥的生活）



肥宅阿兵哥指出，薪水還會因為每增加2年的軍齡而上調數百美元，另外每一個財政年度還會上調2%左右的薪水，在美軍如果要領終身俸，至少要服役滿20年才有資格領取，如果是軍官至少必須升遷至少校，才有資格繼續服役滿20年。

肥宅阿兵哥表示，台灣的退役少將于北辰曾提到，自己每個月實領11萬元，於是他就在聊天室裡回應于北辰少將，他只是中士但他能夠領超過15月新台幣的月薪。