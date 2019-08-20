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F-16V對上共軍殲-20！軍事專家點出「1關鍵」決定空戰勝負

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▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

▲美國總統川普批准對台F-16V戰機軍售案。（圖／翻攝自美國洛克希德馬丁公司）

記者朱世凱／採訪報導

美國總統川普已經批准軍售台灣66架F-16V戰機，這是空軍27年來，再度獲得新戰機。《亞太防務雜誌》總編輯、軍事評論員鄭繼文指出，F-16V擁有優秀的雷達、空電系統，不過若要與解放軍戰機殲-20對抗的話，關鍵就在於「敵情掌握」，因為這兩款戰機皆有隱身性能，「誰先看到對方」就顯得很重要。

F-16V具備短場起降、部分隱匿和視距外飛彈接戰能力，最大改良是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可對空搜索、追蹤、武器導控、電子作戰及通訊等多重功能；另外，改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓戰機戰力大躍進。

▼F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

F-16V服役後將有效提升我軍制空與制海實力，讓外界十分好奇F-16與解放軍殲-20軍力評估。鄭繼文接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，F-16V雖然在雷達和空電系統上得到改良，不過在「敵情掌握」上仍會吃虧些，即便兩架戰機對峙，解放軍亦可依靠預警機甚至地面雷達，來及早發現我方戰機而做出反制。

鄭繼文也說，F-16V是傳統式起降飛機，與殲-20並非是同世代戰機，如果單靠一對一決勝負的話，就只能比「誰先發現對方」；不過殲-20的詳細數據目前還不透明，現今的軍事比拚也多是體系化競爭，不會只是單純比較空對空、海對海這樣。

▼殲-20。（圖／CFP，下同）

▲迷彩塗裝殲-20在珠海航展中展示飛行技巧。（圖／CFP）

鄭繼文再稱，更重要的是，解放軍在地面預警雷達、無人機、預警機上的表現都越過我軍，倘若解放軍先行一步得知情資後，就可利用飛彈攻擊我方飛機跑道，或是彈藥庫、油庫等進行大幅癱瘓，那F-16V也就無用武之地，所以掌握「台海軍事全局」才是較重要的。當然，我軍能夠接收F-16V，對於軍事實力的提升仍有不小的幫助。

《軍情與航空》網站主編施孝瑋接受《ETtoday新聞雲》採訪時則回應，F-16V裝配先進的空對空飛彈，倘若搭配長程預警雷達和中繼資料鏈的目標分析，就能讓飛行中的飛彈啟動本身雷達的目標鎖定，進而摧毀目標，「只要F-16V在空戰中擁有這完整的攻擊鏈，就不會輸給殲-20。」

▲▼解放軍殲-20戰機。（圖／CFP）

有軍迷疑惑，「美方提供給我軍的戰機會不會是簡配的F16V？」鄭繼文對此回應，F-16V為出口戰機，美國軍方本身並不會使用這款戰機，因此用「簡配」來說是不可能的。施孝瑋同樣答覆稱，F-16V不會是簡配，不過減功率是肯定的。

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關鍵字：F-16V,殲20,空戰,敵情掌握,雷達,飛彈,鄭繼文,施孝瑋,軍武,台灣軍武

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