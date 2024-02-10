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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

利爪緊抓海錨的黃色巨龍　124艦隊的隊徽傳承衛戍海疆精神

軍武中心／台北報導

2024 是每六十年才一次的「金龍年」，以軍史為主的Youtnbe頻道《譚兵讀武》，特別製作一集陸海空的「黃龍部隊」，希望讓喜歡軍史的網友都有一個「好彩頭」。在節目中，老譚表示，海軍隊徽也有以「黃龍」作為標誌，這是以左營軍港為母港的「124艦隊」，黃龍盤踞在海錨上面，「124」位於隊徽下方，相當具有霸氣。

▲▼海軍124艦隊隊徽有一條「黃龍」，盤據在海錨的黃龍，象徵尊貴與為先、為首之意義。（圖／翻攝自海軍總部官網）

▲海軍124艦隊隊徽有一條「黃龍」，盤據在海錨的黃龍，象徵尊貴與為先、為首之意義。（圖／翻攝自海軍總部官網）

老譚表示，軍方報刊《青年日報》社曾出版過《徽章的故事》，提到124艦隊的隊徽。設計意念是圓纜繩與海錨係代表海軍精神及艦隊承先啟後、環環相扣、堅定不移、團結奮鬥之意義；內藍外白象徵海軍志節皓如青天白日，忠義軍風永續長存。至於最重要的「黃龍」，盤據在海錨的黃龍，象徵尊貴與為先、為首之意義。

▲拉法葉 （康定艦）。（圖／記者許權毅攝）

▲海軍康定級康定號。（圖／記者李毓康攝）

老譚表示，124艦隊的前身是1946年成立的「海防艦隊部」，遷台後，1950年7月1日更銜為「海軍第一艦隊」，1974年因美援驅逐艦陸續加入，也就是軍迷熟知的陽字號軍艦，所以改編為「驅逐第一艦隊」；之後，富陽、南陽、洛陽、綏陽4艦等「老陽」陸續除役，到了2000年，再定名為「海軍124艦隊」，正式以康定級艦（拉法葉級）為主編成，進入全新戰力時代。

國防部「105年春節加強戰備」媒體參訪。康定級康定號（圖／記者李毓康攝）

▲康定級康定號。（圖／記者李毓康攝）

老譚表示，「海軍124艦隊」現在下轄編制是242戰隊及264戰隊，下轄康定級飛彈巡防艦6艘，可執行防空、反潛、護航、反封鎖及聯合截擊作戰等任務，像是去年九三軍人節，公布的國軍楷模與模範團體，其中就包含海軍124艦隊、因為他們合計執行「海上目標監控」任務達6單位29次、實行「南部海域偵巡」任務達6單位55次，戍衛海疆安全。

由於近年大陸海軍「下餃子」，老譚說，快速增加的解放軍艦艇，已經對台灣海防壓力構成壓力，比較明顯的例子是，年前有媒體報導，124艦隊的康定號巡防艦（舷號PFG-1202），在東部外海軍演，與大陸的052D型飛彈驅逐艦齊齊哈爾號（舷號121），上演海上追逐戰，雖然這種新聞很難查證，可是多少是「無風不起浪」。

▲大陸自製航母福建艦。（圖／翻攝環球時報）

▲大陸自製航母福建艦。（圖／翻攝環球時報）

老譚在這集的海軍單元中說，透過兩岸海軍艦艇的變化，我們大致也可以理解，台灣過去海軍實力爆棚，2000年後，大陸的艦艇則是用下餃子的速度增加，電磁彈射的航母，福建號也即將海試了，兩岸海軍戰力的確是出現不對稱的情況，所以這幾年「國艦國造」的呼聲，也才會越來越高。

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