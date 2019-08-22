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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

完成T91步槍武器驗證　多用途旋翼載具掃除地面目標

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軍備局研製三型無人機　展現國防自主成果

軍聞社／記者卓以立臺中21日電

隨著無人機技術發展逐步成熟，且用途多元專業，國防部軍備局第401廠、第205廠及第202廠，依據不同的軍事需求，開發了「UAV偵巡系統」、「多用途旋翼載具」及「旋翼式無人載具火砲前觀系統」等三型無人機系統，展現軍備單位國防自主的豐碩成果。

由軍備局第401廠研製的「UAV偵巡系統」主要用於營區安全監控，無人機升空後，運用可見光與熱顯影等成像方式，偵察營區內區域圖像，並回傳至營區執勤室進行監控，藉以彌補地面固定式警監系統不足。

該系統具備自動起降及返回定點自行充電的功能，用以定時、定線偵巡使用，另外搭配測繪系統，可快速執行3D場景建模、全景錄製、災區重建，以及國土監測等作業，除於平時維護營區安全外，於災難發生時，可協助救災任務，提升搜救效能。該偵巡系統飛行半徑達10公里，圖傳距離最遠可達5公里，單次最大飛行時間20分鐘，透過系統設定方式，可進行多種路線、多條路線偵巡作業，確保營區安全。

▼UAV偵巡系統。

UAV偵巡系統

軍備局第205廠生產的「多用途旋翼載具」，可掛載15公斤以下的輕兵器，或捕捉網執行任務；第205廠表示，目前已完成T91步槍、榴彈發射器、補捉網等武器驗證。

第205廠指出，多用途旋翼載具升空發現目標後，即時影像回傳，由操作人員完成設定後，結合紅外線感應輔助系統鎖定目標，並由系統持續追蹤進行攻擊，有效掃除空中及地面目標。

▼多用途旋翼載具。

多用途旋翼載具

軍備局第202廠開發的「旋翼式無人載具火砲前觀系統」，可結合「火砲前觀系統目標影像特徵辨識」技術，分析無人機升空後即時回傳的影像，此項技術可快速辨識移動中的車輛、武器及人員，並透過深度學習演算法，進行影像分析，精確判斷敵軍武器種類部署狀況。

第202廠強調，該系統不但能夠取代過去前進觀測人員，更能避免人員親身往返造成傷害的風險，該無人機升空後，飛行高度可達800公尺，最快可以每分鐘1公里的速度，連續飛行時間達30分鐘，並在發現敵軍後回傳大地座標，精確掌握敵軍的武器諸元與部署位置，該系統並可依照各軍種需求調整，以符合實際作戰所需。

▼旋翼式無人載具火砲前觀系統。

旋翼式無人載具火砲前觀系統

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