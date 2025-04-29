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搭載24具垂發疑似建造8艘　093B型核潛艇浮航再被捕捉

▲▼中國093B型核潛艇最新上浮航行畫面曝光。（圖／翻攝自大陸網站）

▲中國093B型核潛艇最新上浮航行畫面曝光。（圖／翻攝自大陸網站，下同。）

軍武中心／綜合報導

解放軍神秘的093B型攻擊核潛艇近期再被拍攝到以浮航狀態出現在某海域，隨著出境率愈來愈頻繁的情況下，似乎應證了國外媒體報導，該型核潛艇已建造多達8艘。今年2月的衛星圖片也顯示，093B可能安裝24具垂發系統，並進入批量建造階段。

進入2025年以來，中國各大軍事網站頻繁出現093B型核潛艇在不同的海域和位置的各種照片及影片。有分析指出，與過去的批次相比，這次曝光的艇體進一步融合鯨魚型和水滴型的綜合設計，指揮台圍殼居中且靠近艇體艏部，同時指揮台上的桅桿系統，明顯採用了非穿透光電桅桿和潛望鏡。

值得注意的是，今年2月網路曝光一張衛星圖顯示，葫蘆島造船廠中出現4艘093型攻擊核潛艦，首次看到 093B 型打開的垂直發射系統（VLS）艙口共計12具，但根據過去出現的模型和艇身結構推測，這可能是兩組垂發系統中的一組，因此093B實際應該是擁有24具。

▼衛星圖像顯示093B型核潛艇擁有24具垂直發射系統。

▲▼從2025年2月曝光的衛星圖像顯示，093B型核潛艇擁有24具垂直發射系統。（圖／翻攝自大陸網站）

美國全球防衛新聞（Defence News）認為，093B型核潛艇配備鷹擊-18A反艦導彈、鷹擊-21高超音速導彈，以及長劍系列對陸攻擊巡航導彈，魚雷發射管則會發射魚雷和反潛導彈，依照任務模塊的不同而配備不同的打擊武器。此外，在推進系統方面則採用泵噴推進技術替代傳統螺旋槳推進，使093B的水下噪音降低15分貝。

資料顯示，潛射版鷹擊-21則是東風-21家族衍生型號，該彈採用雙錐體彈頭設計，發射後能以6倍音速打擊1000公里外的高價值目標，並能夠實現機動變軌，飛行末段突防速度接近10馬赫，美軍航母艦隊現有防空能力無法對其進行有效攔截，被視為中國海軍反制美國航母戰鬥群的殺手鐧武器。

▼055艦疑似發射鷹擊-21高超音速反艦導彈。（圖／翻攝自人民海軍）

▲▼055艦發射全新導彈，從彈頭擁有獨特的雙錐體、外型酷似東風-21D來看，很有可能就是鷹擊-21高超音速反艦導彈。（圖／翻攝自人民海軍）

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