護唇膏害喉嚨痛、車子遭裝追蹤器…　回顧韓國瑜自稱被害的7件事

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／台北報導

成功在台灣政壇颳起「韓流」旋風的高雄市長韓國瑜，自2018年參加九合一大選到現在投入2020總統大選，都有提出過被陷害的言論，除了質疑遭人竊聽或追蹤之外，還懷疑自己被國家機器監視，引來許多網友的酸言酸語。《ETtoday新聞雲》對此整理了7件韓國瑜質疑自己被害的事件，其中包括2018年的護唇膏事件，以及近期吵得沸沸揚揚的國家機器。

●辯論會前擦護唇膏 影響表現

在2018年九合一大選的前4天，韓國瑜和當時的競爭對手、民進黨籍候選人陳其邁展開世紀辯論會後，被資深媒體人謝寒冰於中天政論節目中爆出，他進行辯論會時聽了三立梳化師的建議，於嘴巴上塗抹了護唇膏，導致喉嚨疼痛、影響表現。

三立當時發聲明，譴責並要求中天24小時澄清致歉無效，控告謝寒冰、主持人戴立綱，及2名節目製作人，涉嫌杜撰不實言論，影射三立透過護唇膏影響韓國瑜辯論時的生理狀態，涉犯加重誹謗罪嫌。

但檢察官認為，韓國瑜確實曾在新聞訪問時說過，塗護唇膏導致「兩嘴唇黏、不習慣」，韓國瑜女兒韓冰也有解釋擦護唇膏過程，謝寒冰等人發言前經過查證，縱使用字遣詞略聳動誇張，但當時是在「政論節目中擔任來賓，難免有誇大、渲染之可能」，且辯論會本身是可受公評之事，謝寒冰事後也補充「這可能是過敏」，所以並無誹謗惡意，戴立綱則是回應謝寒冰的發言，2名製作人則是尊重來賓言論，因此全部處分不起訴。

▲2018高雄市長辯論會，陳其邁、韓國瑜。（圖／三立提供）

●市長室遭前員工多次闖入 質疑被裝監聽器

隸屬於前高雄市長陳菊編制內的吳姓市府員工，在春節深夜潛入市長室，遭守夜警衛當場逮獲，並在身上起出市長室鑰匙。根據高雄地檢署襄閱葛光輝表示，此案發生在今年2月，目前已有相關事證，將吳嫌以竊盜罪嫌送辦，其餘細節因偵查不公開不多做說明。據了解，吳姓員工至少被拍到潛入市長室5次，而且拿的多大數是文宣品。

對於辦公室被闖入，韓國瑜5月27日受訪表示，「檢察官正式調查，為什麼有人會偷闖市長辦公室，第一，我們尊重司法調查，第二，我們覺得這個偷闖我辦公室的似乎已經有了好幾次，他目的何在？是不是有裝一些類似監聽器來監控新的市長？我覺得這是絕對不可以的，所以我希望檢察官能做一個紮實、明確、清楚的調查。」

▲韓國瑜。（圖／記者李毓康攝）

●被人不斷提醒「要小心」 便把市長辦公室移到鳳山

韓國瑜就職後，一直沒有搬入位在凱旋路上、近522坪大的高雄市長官邸，還將市長辦公室從四維行政中心移到鳳山行政中心。當時韓國瑜透過新聞局回應，自己是想要「創新格局、新思維施政」，才想把辦公室移到鳳山行政中心。

但據了解，早在韓國瑜當選高雄市長後，就有人不斷提醒韓國瑜要「小心」，所以才興起他將辦公室移往鳳山的想法，後來又在2月份發生陳菊市府的前攝影官潛入市長室偷竊，更讓韓國瑜決心把自己辦公室挪到了鳳山中心。

●在政見會提「浴缸塞子說」 引爆有人竊取講稿的資安問題

國民黨總統初選國政願景發表會於25日晚間舉辦，韓國瑜在發表會中表示，「台灣要當棋子還是浴缸的塞子？泡澡必須有水、有浴缸，水很重要，浴缸也很大，但少了這個小小的塞子，就沒辦法泡澡。」此話一出，讓許多網友直呼聽不懂。

到了26日，高雄市府爆出資安問題，原來25日上午疑似有人冒用黃文財名義，竊取韓國瑜的講稿，而經事後追查，發現連市長辦公室主任邱源寶也被冒用身分，寄信給同仁要求處理發表會講稿。

對此，韓國瑜也表示，「現在已經跟電信警察報案，那警察同仁已經來為我們來做筆錄了，這個事情是茲事體大，怎麼可以切入我們辦公室人員的信箱？這很可怕、非常非常可怕，所以一大早我們市長辦公室就直接跟警察報案，現在已經正在做筆錄，我們希望警察、電信警察能夠查個水落石出，因為這個是很嚴重的問題。」

▲韓國瑜幕僚身分遭冒用。（組合圖／地方中心翻攝、ETtoday攝影中心）

●直升機飛過違法農舍 直言「太奇怪了！」

韓國瑜被爆出在雲林擁有違建農舍後，韓粉在7月21日貼出一張照片，質疑有軍用直升機飛過農舍上空。對此，韓國瑜也認為「這個太奇怪了，這個要查清楚！」

國防部空軍司令部則回應，該飛行區域為救護隊平時例行救護訓練空域之一，長期以往均於該地點執行各項救護訓練，以因應各類型搜救任務所需，7月已於該空域執行10多架次飛行訓練。

●赴峇里島被拍到打麻將 自爆被「國家機器監視」

高雄市議員林智鴻8月爆料，聲稱上任後「沒再打過一場麻將」的韓國瑜，其實在2月春節赴峇里島度假時，和家人一同打麻將。對此，韓國瑜解釋，是在高雄市沒有打過麻將，質疑根本是有心人士用「國家機器」監視他。

對於韓國瑜的說法，林智鴻15日指出，爆料者是持三星S9手機，並非韓國瑜所說的專業相機，還有網友PO上另一個角度的麻將照，顯示並非只有1人拍到照片。

▲韓國瑜自稱就任市長後沒打過一次麻將，但被爆料說謊。（圖／林智鴻臉書）

●再強調「國家機器動得很厲害」 質疑車子被裝追蹤器

韓國瑜20日出席市政會議時，被問及自家人質疑遭國家機器監視，他表示，「其實這一段時間，我們感覺到國家機器動得非常的厲害，包括我的車子，都可能被裝追蹤器，其實我們很清楚，到了保養廠就知道，為什麼不講這件事情，因為你國家機器動到這種程度，我們覺得執政黨應該要恢復他幾十年來不斷的訴求，民進黨要求每次都講三件事司法獨立、新聞自由、黨政要分開，結果現在民進黨搖身一變，變成執政黨之後，感覺這個國家機器監控我太厲害，這是不對。」

韓國瑜說，「我知道我講出我車被裝追蹤器，一定又是軒然大波，又是韓導自導自演等等。我的訊息是非常準確，我不想講，我感覺國家機器動得太厲害，台灣追求民主自由，不是要追求這種恐怖的感覺，大家公平競爭，你的理想告訴民眾，希望民眾投你一票，這不是非常的好嗎，我覺得這是我對國家機器針對我，還有家人，其實我是要提出抗議的。」