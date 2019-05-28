獨／韓國瑜辦公室移鳳山…真正原因曝光　背後藏「韓版水門」

地方中心／高雄報導

高雄市政府四維行政中心驚傳在2月期間，有陳菊市府的前攝影官潛入偷竊，不過韓國瑜在接受採訪時，第一時間就質疑「是不是有裝一些類似監聽器來監控新的市長，我希望檢察官能做一個紮實、明確、清楚的調查」，其實根據掌握，韓國瑜當初會把辦公室從四維行政中心搬到鳳山中心，其中考量的原因之一就是怕被竊聽，所以才會把辦公室搬到鳳山。

其實市長韓國瑜在就職之後，就一直捨棄原來的市長辦公室不用，當時他辦公的地點就選在原來四維行政中心市長辦公室對面的會議室當中，但是後來有一些重要訪客來到高雄市政府，像是前新北市長朱立倫拜會韓國瑜的時後，才會進到市長辦公室裡頭的會客廳。

▲韓國瑜就職後就不太愛使用四維中心市長辦公室，原因是擔憂遭到竊聽 。（圖／記者洪正達攝）

後來在今年1月份傳出韓國瑜要搬遷自己的辦公室到鳳山行政中心，當時引發猜測，不過韓國瑜透過新聞局表示自己是想要「創新格局、新思維施政」，同時鳳山行政中心原本是高雄縣政府的所在地，剛好也在過去縣市交界的地方，周邊有捷運、高速公路等交通便利條件，再加上自己本身行事風格較為簡易，單純只要求辦公室只要明亮，所以才會想要把市長辦公室移到鳳山行政中心。

不過現在發生了陳菊市府的前攝影官在今年2月潛入四維中心的市長室偷竊，是否有怕「遭裝竊聽、竊影」設備的考量，據了解早在韓國瑜當選高雄市長之後，就有人不斷提醒韓國瑜要「小心」，所以才興起了將辦公室移往鳳山的想法，後來又在2月份發生了這件事，所以更落實了韓國瑜的想法，把自己辦公室挪到了鳳山中心。

▲韓國瑜就職後就不太愛使用四維中心市長辦公室，原因是擔憂遭到竊聽 。（圖／記者洪正達攝）

就是發生了這起事件，所以在5月27日當天，韓國瑜聽到自己辦公室遭闖入的消息後，第一時間會直覺回應「我們覺得這個偷闖我辦公室的似乎已經有了好幾次，他所求為何，的目的何在？是不是有裝一些類似監聽器來監控新的市長，我希望檢察官能做一個紮實、明確、清楚的調查。若換一個新的市長就被監控的話，民主社會、民主國家怎麼可以這個樣子？我希望檢察官趕快調查個水落石出，然後讓高雄市的民眾能夠了解，真的是有政治企圖在裡面，是不可原諒，就這樣我們一些靜待司法調查」。

目前據掌握可靠消息來源，這名前攝影官光是潛入四維中心的市長辦公室被拍下的影像就已經有5次之多，之前影像還有時間久遠被覆蓋，所以真正潛入次數，檢方懷疑不止5次，是什麼樣的原因需要這麼多次「潛入」，而且身上還有市長辦公室的鑰匙，是單純的偷竊嗎？這部分靜待司法調查，不過近期韓國瑜才自爆市府內藏有「打韓小組」，現在又傳出陳菊市府前攝影官潛入市長辦公室偷竊，時機敏感也讓人多所議論。

▲韓國瑜就職後就不太愛使用四維中心市長辦公室，質疑是擔憂遭到竊聽 。（圖／記者洪靖宜攝）