韓國瑜狂喊遭國家機器監控　林右昌：行正做直就不用擔心





▲林右昌接受電台節目專訪。（圖／「Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

高雄市長韓國瑜指控遭國家機器監控，並質疑車子被裝追蹤器。對此，基隆市長林右昌22日上午接受廣播節目專訪時表示，總統蔡英文和民進黨不會做這種事，以他自己而言，行得正，做得直，一點都不用擔心有被人監控的問題。

林右昌接受《周玉蔻嗆新聞》電台專訪時表示，「相信蔡總統不會幹這種事情，民進黨政府也不會去幹這種事情，這是威權或者是專制的政黨才會想要去弄這種東西」，現在科技那麼發達，手機就是最好的定位系統，誰還會去裝GPS，以他自己而言，「自己行得正做得直」，從選舉到執政，他一點都不擔心會被人監控的問題。

韓國瑜20日對外表示，自己座車被裝追蹤器，「感覺到國家機器動得非常的厲害」。高市府新聞局一開始透過書面回應，「從頭到尾沒有說要提告，會全面警戒、清查並防範」。

事隔一天，高市府新聞局長王淺秋21日首度針對此事出面回應，她提到「我重申市長聯訪是說『他的確感覺到國家機器動得非常厲害，包括自己的車子都可能被裝追蹤器』，那麼當時是說『可能』有很多的疑慮，因為得到太多情資的警告，那麼包括身邊的人，很多人警告他」。

王淺秋說明，所謂有追蹤器還有很多的疑慮，目前是在合理的懷疑，有這樣的疑慮跟擔心，「那麼並沒有已經查到所謂在引擎蓋或其他地方，但這個疑慮的確非常高的，所以提出對政府呼籲，希望國家機器不要介入選舉的過程」。