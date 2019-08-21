神還原！經典「記憶吐司」周邊一次擁有　超商「哆啦A夢」神奇道具集點送

▲7-ELEVEN最新「哆啦A夢神奇道具集點送」活動要來了！（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

粉絲注意！「哆啦A夢」集點活動來了！小7自8月28日起推出「哆啦A夢神奇道具集點送」活動，結合哆啦A夢神奇道具元素，推出「美味x旅行」主題系列商品，兼具實用與收藏價值。其中「記憶吐司造型盤」更神還原經典記憶吐司神奇道具，預計將掀起粉絲搶購熱潮。

日本屹立不搖的經典人氣肖像爆紅超過50年，是許多人的童年回憶。而這次小7推出的 「哆啦A夢神奇道具集點送」共分兩波段，第一波自8月28日起開跑，商品包括「造型飛機/巴士/機車」、「記憶吐司造型盤」、「和風旅行口罩+眼罩組」等，皆為限量。

另外，8月28日下午3點起也同步推出美味系列、旅行系列限量預購周邊，像是「和風咖啡手沖組」，以及「和風烤吐司機」和「四孔USB電源供應器」、「神奇翻頁時鐘」等，同樣為限量。凡集滿6點加89～599元即可兌換一款。而第二波活動則自9月11日起將接力推出。

至於萊爾富則以「生活態度」為主題，推出三波年度強打的「會員集點加價購」活動，即日起至12月3日止，將依序推出「奔放活力」、「享樂煮意」、「文青寫意」會員集點加價購活動，設計一系列兼具童趣、療癒、精緻、實用等生活商品，包含車系主題積木、蒂芬妮藍系列鍋具等。