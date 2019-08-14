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肉排增加10%！漢堡王「經典華堡」全新升級　加碼49天薯條買一送一

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▲▼ 漢堡王 。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

漢堡王華堡受到許多網友喜愛，甚至還被稱為連鎖速食店中最好吃漢堡。對此，業者今年還將華堡全新升級，肉排重量增加10%；同時還推出全新優惠券，連續49天可享中薯、辣薯球或冰綠茶買一送一等好康。

漢堡王經典華堡全新升級不加價，除了選用100%澳洲純牛肉高溫火烤製作外，這次還將肉排重量增加10%，牛肉份量更為扎實，加上番茄、洋蔥、酸黃瓜等新鮮蔬菜，讓消費者吃完更有飽足滿。而售價目前維持不變，單點為110元、套餐149元。

▲▼ 漢堡王 。（圖／業者提供）▲▼ 漢堡王 。（圖／業者提供）

除了經典華堡外，漢堡王也再次推出勁濃培根牛堡，同樣使用升級10%的華堡專用100%澳洲牛肉漢堡排配方，搭配勁濃起士醬、培根、5吋麵包等組合，預計又將掀起一波風潮。業者指出，目前將華堡升級不加價，期望讓消費者來嘗鮮，但由於考量到成本問題，因此可能明年會調漲售價。

另外，漢堡王還推出全新優惠券，自即日起至9/30期間，只要用手機出示優惠券都能不限次數使用，而這次優惠內容包含中薯、辣薯球或冰綠茶買一送一，以及V型薯、洋蔥圈等點心加購優惠，還有個人套餐和雙套餐等組合好康。

▲▼ 漢堡王 。（圖／業者提供）

至於麥當勞則與悠遊卡合作，再度攜手進攻早餐市場，自即日起至9月3日止，推出憑悠遊卡消費明細，可享豬肉滿福堡買一送一好康。每張小白單都能享有一次優惠。

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關鍵字：漢堡王,優惠,華堡,漲價,買一送一

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