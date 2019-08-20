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她逛小7一瞥「童年絕種冰品」：300年沒看到了　網求店鋪...釣出店員拒賣真相

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▲她逛小7一瞥「童年絕種冰品」：300年沒看到了　網求店鋪...釣出店員拒賣真相（圖／翻攝Dcard）

▲原PO逛超商驚見「童年絕種冰品！」（圖／翻攝Dcard）

網搜小組／劉維榛報導

炎炎夏日，來一碗剉冰、冰棒最沁涼，不過有女網友逛超商時，赫見幾乎快絕種的國民消暑聖品「思樂冰」，童年的甜甜滋味瞬間湧上心頭，她激動拍下照片後，好奇傳給OPEN小將的IG官方帳號，直呼「原來思樂冰還活著呦！」有趣的是，OPEN將本尊真的回話了。

台中一名女網友在《Dcard》分享一樁趣事，日前去小7超商消費，走進飲料冰箱櫃時，意外發現童年必喝的思樂冰，彷彿見到失蹤多年的老朋友般，讓她驚喜萬分直呼，「上次看到思樂冰大概是國中的時候了，而且之後再去那間7-11機台就撤掉了！」

請繼續往下閱讀...

原PO自爆童年糗事，每次跟爸爸走進超商，都會吵著要喝一杯才肯罷休，「自己亂裝還會不小心爆出來，都在機台那邊很緊張的吸」，超生動的畫面感讓人會心一笑。尤其到了國中，是思樂冰最夯時期，稀奇古怪的滋味「配跳跳糖啊、冰淇淋啊」也令原PO記憶猶新。

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▲她逛小7一瞥「童年絕種冰品」：300年沒看到了　網求店鋪...釣出店員拒賣真相（圖／翻攝Dcard）

▲OPEN小將神回應！（圖／翻攝Dcard）

轉眼間，大多店家都撤除思樂冰機器，「幾乎絕種了！」原PO感嘆之餘，腦袋靈機一動竟向OPEN將的IG官方帳號討拍，「原來思樂冰還活著呦，我大概300年沒看到這玩意兒了」，爆笑的是，OPEN小將本尊現身回應，「很少店有欸！」

其實上小7官網一查，北市僅剩9家門市，還幫大家守住這童年滋味，包括安信店、昌吉店、鑫武昌店、悅來店、鑫輝煌店、天鑫店、福氣店、福陽店、泉北店。其他縣市部分，除了基隆、屏東、花蓮、台東掛0，各縣市仍還有思樂冰的門市可大快朵頤。

「大家也喜歡思樂冰嗎？」原PO狂讚，自己獨愛可樂口味，現在還新推出哈密瓜新口味，「我倒是第一次見到」，至於好喝與否見仁見智！該文章一貼出後，掀起眾多網友朝聖喊買，「小時候還有段考考100分的考卷可以換一杯，還是自己裝的，裝好裝滿，超開心。當年想到要賣思樂冰的人應該是天才吧，7-11開始買思樂冰之後全家也開始賣冰，後來才有霜淇淋，雖然思樂冰真的很普通，但是在當時超創新的」、「以前鄉下7-11還有活動是跟店員猜拳，猜贏了就有一杯免費思樂冰」、「先裝到滿，然後喝一點；邊裝還要一邊敲杯子才能紮實，蓋上蓋子再裝到滿」、「喔買尬，那是我國中最愛的解暑聖品，好像以前7、8月有什麼優惠，暑假都爆喝」、「放太久根本變一杯糖水」、「我還記得以前蜘蛛人3有聯名黑醋栗口味」。

▲她逛小7一瞥「童年絕種冰品」：300年沒看到了　網求店鋪...釣出店員拒賣真相（圖／翻攝Dcard）

▲網友暴動，無私教學如何裝好裝滿思樂冰！（圖／翻攝Dcard）

不過留言串中，有店員跳出來森77抱怨，「最討厭賣思樂冰！一堆人裝到滿出來…滴滴滴滴的滴到櫃檯，地板都是黏答答的！」、「你們都不知道7-11員工看到滿出來+滴來的絕望」，似乎也解開為何有店家明明有機器，卻遲遲不賣的背後原因。

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關鍵字：思樂冰,小7,超商,店員,童年

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