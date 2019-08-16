芒果控吃起來！季節限定愛文芒果甜甜圈　Mister Donut限時「買2送1」

▲Mister Donut愛文芒果季買2送1。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

夏天就是要吃芒果呀！看準台灣消費者喜好愛文芒果，Mister Donut以經典台、夠在地為主題，自即日起推出季節限定愛文芒果甜甜圈，嚴選當季水果，將台灣獨有的愛文芒果與甜甜圈結合，並自8/16至8/29期間，推出買2送1優惠活動。

除了推出愛文芒果甜甜圈，Mister Donut這次還攜手LINE貼圖插畫家「歡唱99俱樂部」推出芒果季限定包裝盒。一男一女共兩款設計，「卡拉OK女郎」與「純情男子漢」化身為代言人，現身紙盒深情對唱，正反兩面、左右兩邊都有不同搭配。

為讓消費者感受芒果魅力，Mister Donut推出限時優惠，自8/16至8/29期間，只要看完Mister Donut X 歡唱99俱樂部「超芒短片」，憑截圖或拍照之「指定畫面」，即可享指定芒果商品買2送1。芒果控們快趁這一波吃起來！

另外，Mister Donut這次還推出「愛文芒果冰沙」與「愛文芒果小青新」兩款芒果冰飲，上市至今已銷售上萬杯。即日起至9月30日止，購買兩杯愛文芒果系列冰飲，還可享第二杯5折的超值優惠，以價低優先折扣。

而星巴克則自8/17～8/30推出「See you tomorrow 給明日所有的相聚」數位體驗活動，期間完成See you tomorrow文字遊戲就可領取隔日專屬優惠，包含全品項好友分享買一送一、冷萃咖啡系列好友分享買一送一、黑咖啡系列好友分享買一送一、星冰樂系列好友分享買一送一、茶瓦納系列好友分享買一送一等。