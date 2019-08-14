限量10萬支！「阿華田甜筒」經典重現童年麥芽香　萊爾富獨賣2件79元

▲與HERSHEY'S、阿華田聯名，萊爾富推出限量「杜老爺甜筒」。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導



台灣夏日氣溫屢創新高，帶動冰品買氣，各大品牌紛搶跨界合作，推出聯名商品已成為新趨勢。看準聯名商機，萊爾富再度攜手冰品霸主「杜老爺」，推出兩款獨家限量聯名冰品，分別為與「HERSHEY'S」聯名推出的「極濃可可饗宴冰淇淋」，以及與「阿華田」聯名推出的「脆酷力巧克力麥芽冰淇淋」，每款限量10萬支，即日起至9月10日止任選2支79元。

繼今年4月推出杜老爺重乳濃系列兩款雪糕，造成一波熱烈搶購後，萊爾富再度推出獨賣限量甜筒，其中與「阿華田」聯名推出的「脆酷力巧克力麥芽冰淇淋」，一次可吃到巧克力麥芽與麥芽脆酷力的雙重風味，重現童年經典回憶。而「HERSHEY'S x 杜老爺甜筒」則為全球獨賣，是巧克力狂粉不容錯過的經典口味。

另外，自即日起到全台萊爾富門市，購買任選指定聯名冰品「杜老爺甜筒」，上網登錄發票還有機會獲得價值近萬元的PAPAGO Zero Z 智慧偵測超薄美型掃地機器人。

至於小7則再度推出限量復古懷舊新品，為百年老店「舊振南」與「杜老爺」攜手合作的「綠豆椪牛乳冰棒」，自即日起於全台門市開賣，共限量10萬支，每支售價40元。

「舊振南綠豆椪牛乳冰棒」採用舊振南經典清香綠豆沙餡，搭配黑糖風味寒天，並擁有三層口味，最外層是綠豆清冰，爽口清涼，而內層是綠豆沙牛奶冰淇淋，豆香濃郁，入口咀嚼的到黑糖風味寒天，口感豐富。同時，其包裝設計也充滿童趣、文青感，使用「老派經典、復刻回憶」的字樣，更打造復刻經典的樣貌，讓消費者吃冰同時也能感受到濃濃的懷舊滋味。