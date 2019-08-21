南投反對興建殯儀館　上百抗議民眾遞交2600多人陳情連署書

▲南投縣軍功里上百名居民21日到縣府抗議、遞交陳情書。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

南投市殯葬業者申請於南投酒廠後方興建殯儀館，引發民眾嚴重不滿，7月初南投市軍功、東山、內興、內新4里民眾群聚抗議，阻止縣府會勘；21日再度集結上百人，由軍功里里長吳安妮帶領到縣府遞交2600多里民所簽的陳情書，堅決反對設立火葬場、殯儀館，南投縣民政處場吳燕玲回應，申請項目並無火葬場，而目前業者也已將此案退件，除非獲得地方民眾支持，否則縣府絕對會與民意站在同一陣線，從嚴把關。

「堅決反對設置殯儀館！」、「南投市不需要第2座殯儀館！」，上百名軍功里民21日一早到南投縣政府，繼7月包圍行動迫使縣府及業者取消會勘行程後，再度高舉布條抗議，議員羅美玲也到場關心，並代表遞交陳情連署書，由吳燕玲代表接受。羅美玲呼籲南投縣政府要聽取居民的心聲，不能核准設立。

抗議民眾質疑，南投縣立殯儀館不敷使用，但縣府已經規劃擴充設施，另建殯儀館根本沒有急迫性或必要性，陳抗民眾揚言，如果縣府無視民意，將會採取更激烈的陳抗手段，以捍衛居民權益。

羅美玲也說，軍功、東山及內轆地區民眾對該案表達反對立場，且目前縣立殯儀館正在擴建，周邊腹地也有擴大的空間，應無增設第2座殯儀館的必要性。

吳燕玲指出，殯葬業者在之前民眾陳情抗議後就已退件，未來若想再提出申請，前提要件是該案必需符合相關法令規範；她並承諾，會讓地方民眾有「知」的權利，同時要求業者必須與殯儀館預定地周邊里民召開座談會，也會將此列入評審要件，換句話說，即是民意不支持，業者就無法如願興建殯儀館。

獲得縣府明確的答覆及承諾，抗議民眾給予高度肯定，整個陳抗過程秩序良好，並在1小時左右平和落幕。