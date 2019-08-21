家長注意！暑假將結束　南投小一新生逾2成未完成3劑疫苗接種　

▲南投縣內小一新生逾2成未完成3劑疫苗接種，請尚未帶孩子施打疫苗的家長盡快前往相關機構接種。（圖／資料照片）

記者白珈陽／南投報導

暑假即將結束，國小將於8月30日開學，開學後小一新生進入群體生活環境，同學間互動更頻繁，一旦有人生病，容易彼此傳染。南投縣府衛生局提醒，家長須注意即將入學的幼童於｢出生滿5歲至國小入學前」要接種的3劑疫苗是否皆完成接種，目前縣內尚有逾2成新生未完成3劑接種，請家長盡快帶孩子前往相關機構施打。

南投縣政府統計，縣內入學小一新生計3822人，其中「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗」接種率88.36%、「活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗一劑 」接種率87.65%，「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗」接種率82.29%，以上三項疫苗全數完成率僅78.7%，尚有814位學童未完成3劑接種。

衛生局並表示，由於幼兒自出生至3歲前，需密集施打的基礎疫苗疫苗共17劑，為延續及提升嬰幼兒時期接種疫苗所產生的免疫力，滿5歲至入小學前再追加接種3劑疫苗，不過卻因接種間隔時間較長，容易被家長忽略。

民眾如有疫苗接種相關疑問可洽縣內13鄉鎮市衛生所或預防接種合約院所，預防接種合約院所名單置於衛生局網站「醫療資源-傳染病防治-預防注射」，或上疾病管制署全球資訊網查詢，撥打疾管署防疫專線1922、衛生局預防接種承辦人電話049-2222473分機212洽詢。