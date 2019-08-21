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南投農損救災金標準　百香果每公頃7萬5千元

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▲連日大雨造成南投農損嚴重，南投縣府21日起至30日止受理農損現金補助申請。（圖／記者白珈陽攝）

▲連日大雨造成南投農損嚴重，南投縣府21日起至30日止受理農損現金補助申請。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

連日豪雨造成南投百香果、苦瓜、絲瓜等農作物損失嚴重，為照顧作物嚴重受損的農民，縣府報請中央申請救助，經行政院農業委員會20日同意縣府依「農業天然災害救助辦法」辦理現金救助。辦理救助地區為全縣，救助項目為百香果、苦瓜及絲瓜。百香果每公頃救助7萬5000元，苦瓜及絲瓜每公頃救助3萬6000元，即日起受理申請至30日止。

農委會主委陳吉仲及立委馬文君、蔡培慧20日前往埔里大坪頂勘災，大坪頂為全國百香果產量最高的地方，但經連日大雨，現場落果滿地損失慘重，農民心血付之一匱；陳吉仲會勘後宣布，南投農損符合天然災害現金救助及低利貸款地區，並將提供有機質肥料補助。

農業處表示，現金救助對象應符合本辦法第5條規定之農民，辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助，未達20%者不予救助；短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以一次為限。

補助申請期限自8月21日至8月30日止（假日照常受理），請符合資格者攜帶土地所有權狀或地籍謄本正本、身分證、私章、農會帳號等文件，向當地公所提出申請，逾期不予受理。

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關鍵字：南投,農損

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