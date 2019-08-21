影／質疑拍攝現場港媒　香港媒體發佈會後包圍大陸女記者

記者馬叔安／綜合報導

香港警方20日例行記者會結束後，現場近20多名港媒記者突然將一名身著紅衣的大陸女記者團團圍住，指控對方為假記者，並要求她出示記者證，根據現場錄下的視頻，她對香港記者自稱是廣東廣播電台的記者，根據她留在現場的名片，她名叫陳曉前，是廣東廣播電視台駐香港記者站站長。

▲大陸記者陳曉前被香港媒體要求出示證件。（圖／翻攝自微博／環球時報）

在《環球時報》曝光的現場畫面中，陳曉前以粵語對現場包圍她的人群表示，「大家今天下午都在這個新聞發佈會，大家都可以攝像（拍照），我們也可以攝像，我們也是一名記者，你們在發稿，我也在發稿，就這麼簡單。」她表示，自己已經把名片交給了官方的人，「你有沒有資格可以查我的證件呢？」

陳曉前隨後掏出名片證明自己的身份，但現場的人群中有人喊道，「記者證啊，不是卡片啊，這位大姊。」、「請問妳有沒有記者證啊？記者證啊，不是卡片啊。」

根據影片中的介紹，陳曉前在報導發佈會現場時，會即時拍攝警方發言和現場記者提問的畫面，之後有香港媒體的記者質問她為何要拍攝提問的香港記者畫面，並要求她出示採訪證件，陳曉前隨後在警方的陪同下離去。

▲大陸記者陳曉前出示名片。（圖／翻攝自微博／環球時報）

廣東廣播電視台觸電新聞官方微博「觸電新聞」20日晚間發表聲明，「陳曉前女士是我台香港記者站站長，是中華人民共和國國家新聞出版廣電總局登記在冊的記者。陳曉前是我台優秀記者，在各種重大事件、重要活動的新聞報導中表現突出，獲得我台多次嘉獎。」

聲明指出，「我們對陳曉前女士今天下午在香港警察總部新聞發佈會後遭受到的不禮貌對待表示強烈譴責。同時呼籲香港有關方面採取切實措施保護新聞記者應有的權益，營造一個公平、安全和穩定的新聞採訪氛圍。」