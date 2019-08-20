示威者鋼珠彈射港警門牙碎成4塊　黃家倫：我要堅持到最後一刻

▲警察機動部隊校長、總警司莊定賢表示，警察至今為止使用的武力程度是有充分理由的。（圖／翻攝自新浪）

記者吳宛霖／綜合報導

香港「反送中」示威活動出現多起衝突，從6月初至今已有約180名警員遭到襲擊，香港衝鋒隊督察黃家倫被派到黃大仙疏散交通時，被示威者以彈弓發射鋼珠攻擊，造成下顎一顆牙齒碎裂需拔除，「當時我的第一反應是覺得非常痛，但為了帶領同事和被捕者安全離開現場，我堅持住，繼續工作。」

綜合媒體報導，黃家倫和20多名警員在黃大仙龍翔道驅散示威者時，遭到磚頭及雨傘襲擊，之後在準備撤離時，又被彈弓發射鋼珠擊中口部，門牙碎成4塊，經醫師診斷嘴唇內外均有裂傷，下顎一顆牙齒碎裂，需要拔除。黃家倫表示，「這顆碎掉的牙是為了保護香港而碎」，面對上百名示威者仍能安全撤離，還逮捕一名嫌犯，「我認為這很值得。」

警察機動部隊校長、總警司莊定賢表示，在某些危險的局勢下，有時可能有100名示威者包圍1名警察，所以在這種情況下，「警察至今為止使用的武力程度是有充分理由的，與暴力程度相稱。」

這類警員被襲擊的事件在8月13日香港國際機場也有發生，一名警員在機場內被示威者擠到一個角落，遭示威者拳打腳踢，又被奪去警棍，由於感到生命受到威脅只好拔槍戒備，保護自己。警察公共關係科總警司謝振中表示，阻礙別人離開，哪怕是舉起雙手阻擋去路都可能觸犯普通襲擊罪和非法禁錮罪，最高刑罰分別是監禁1年和7年，「將來我們會跟機管局和保安公司有更緊密聯繫，在有需要時，以最快、最有效的方法處理事件，保障所有香港市民及來港旅客的人身安全。」

黃家倫表示，示威者的行為不斷升級，扔磚頭、用彈弓射鋼珠，甚至扔燃燒瓶以及用高能鐳射筆照射警察眼睛，為了應對鐳射筆，警方採購了護目鏡。他表示，身處一線難免會面對危險，但「作為警隊一分子是一種光榮，我從來沒有後悔過加入警隊，內地同胞和香港市民對我們的支持是很大的推動力，我們會更努力工作，保護市民，維護法紀。」

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