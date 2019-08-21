旅客量狂跌40%　港財政司長：第三季經濟會更差

記者蔡儀潔／綜合報導

「反送中」風波已持續超過2個月，重挫香港經濟。財政司司長陳茂波21日出席電台節目表示，香港經濟內外交困，自去年開始經濟增長動力一直放緩、拾級而下，「估計今年第三季經濟表現會更差，希望香港本身的困難可以早日過去。」

▲香港民陣宣布，「818集會」有超過170萬人參與。（圖／記者黃彥傑攝）

陳茂波指出，今年7、8月旅客量大幅下跌，由8月1日至16日，旅客量首周約跌33%，第2周跌超過30%，最近一周擴大至跌近40%；旅遊相關行業受影響，加上近期社會事件令市民心情不佳，影響消費意欲，估計今年第三季經濟表現會更差，希望香港本身的困難可以早日過去。

對於經季節性調整的失業率由4月至6月的2.8%，上升到5月至7月的2.9%，陳茂波認為需要警惕，稱旅遊、餐飲和建築行業的失業情況尤其嚴重，經濟情況不好失業率會迅速上升，不敢掉以輕心。

▲香港財政司長陳茂波。（圖／翻攝香港特別行政區政府）

陳茂波表示，經濟情況嚴峻，基層、中產和中小企受壓最大，因此要推出支援措施協助，幫助他們減輕經營成本，例如免牌費及新中小企貸款計劃，且會在僱員再培訓計劃中，提升員工的技能及補貼；他17日曾經到訪街市，有商鋪表示支援措施有幫助，但營商環境更為重要，希望香港能盡快停止暴力，讓商戶能夠正常營業。