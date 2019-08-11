淡水公車車窗突碎裂「留0.5cm小圓孔」！警介入調查　遍尋不著彈頭

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一部公車在行經淡金路、新市一路三段時，司機突然聽到一聲巨響，停車查看後，發現右後車窗玻璃疑遭射擊碎裂，留下一個直徑0.5公分小圓孔。警方獲報進行鑑識，但在車廂內並未找到彈頭，初步排除底火槍械造成，調閱事發路口監視器也未發現可疑人士，將繼續擴大調查。

▲公車疑遭射擊，玻璃破裂留下一小圓孔，司機將車窗貼上膠帶。（圖／翻攝自臉書細說淡水，下同）

一名女乘客在臉書不公開社團「細說淡水」貼文，指稱在10日晚間8時許，搭乘淡水客運861號公車往三芝方向，坐在公車後門靠車窗位置，行經新北市淡水區新市一路三段左轉淡金路時，正當低頭滑手機時，突然聽到蹦一聲巨響，「公車窗戶玻璃碎掉，上面還一個洞」。司機見狀趕緊讓所有乘客換搭公車，將車窗貼上膠帶防止整片玻璃掉落並報警。

警方獲報派員進行鑑識，車窗玻璃有一個直徑0.5公分的圓孔，疑似遭射擊造成，卻在車內遍尋不到彈頭或異物，初步勘驗玻璃破裂痕跡及方向，外力非底火槍械所造成，現場周邊未發現有可疑之人士或事物，本案持續調閱行車記錄器及相關監視器畫面以釐清案情。

▲▼公車疑遭射擊，玻璃破裂留下一小圓孔，司機將車窗貼上膠帶，女乘客將遭遇po文 。（圖／翻攝自臉書細說淡水）