快訊／化學槽車撞松香水工廠起大火...濃黑煙漫天！　117人布水線急救

記者陳韻如／新北報導

新北市五股民義路二段一間松香水工廠21日上午10時許，遭到一輛二甲苯槽車衝撞圍籬，工廠瞬間起火，現場傳出陣陣濃煙，大量火舌也不斷竄出，警消人員獲報，緊急派遣15分隊、1中隊、3大隊，各式消防車輛46輛，消防人員117人前往搶救。

▲ 松香水工廠遭二甲苯槽車衝撞，瞬間起火燃燒。（圖／記者陳雕文翻攝）

由於現場松香水屬於易燃物質，警消人員研判有延燒可能，警方也已在現場實施交通管制，提醒民眾盡量不要靠近現場，以免吸入過多化學物品，導致身體不適。