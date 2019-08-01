　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

「小狗」鎖車內熱心民眾破窗救出　車主傻眼：真替你感到丟臉

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲熱心人破窗要救出車內的「小狗」，沒想到卻是假的。（圖／翻攝自臉書／Spotted Weston-super-mare）

▲熱心人打破車窗，想要救出車內的「小狗」。（圖／翻攝自臉書／Spotted Weston-super-mare，如下同）

實習記者范芷菱／綜和報導

不小心將小孩或是寵物留在密閉的車裡的事件層出不窮，尤其最近氣溫飆升，如果再發生這種事，後果不堪設想。有一名網友將車子停在路邊去買東西，沒想到20分鐘後回來發現車窗被人打破一個大洞，只因為把後座的玩具狗當成是真的，讓車主憤怒地表示「真替你感到丟臉！」

▲熱心人破窗要救出車內的「小狗」，沒想到卻是假的。（圖／翻攝自臉書／Spotted Weston-super-mare）

▲後座其實是一隻激似真狗的絨毛玩具狗。

一名網友在臉書粉專「Spotted Weston-super-mare」中匿名發文，有人在他下車購物的20分鐘內將車窗打破，想要救出困在後座的「狗」，但那事實上那是一隻他女兒的絨毛玩具狗。該名「熱心」人士的舉動讓車主非常憤怒，他表示肇事者並沒有待在現場等他回來解釋，實在是荒謬至極，痛批「你怎麼能那麼蠢？我替你感到羞恥」。

此文一貼出就引起大批網友留言，有人表示「做得很好，應該感謝人們的關心」、「老實說我也會做這樣的事，那隻狗看起來就像真的」、「如果是一隻玩具狗，就不要把牠放在停車場裡，人們會認為這是一隻死於脫水的真狗」；但也有網友表示「打破窗戶之前應該先報警」、「肇事者應該留在現場或是留紙條解釋情況」，甚至是賠償車主損失的部分。

ET快訊
謝忻爆「同台阿翔復出」　神隱2個月…下一步計畫曝光！
友辣妻獨自在家！他「強脫內褲」交疊　下秒被狗吠嚇軟...拎褲
林千又認愛1年爆劈腿分手！富二代男友嘆：花了很多錢哄她

關鍵字：玩具狗,車窗,破窗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

警察出手敲破路邊車窗…那一刻眾人竟圍觀鼓掌　近看原來為了牠

狗狗關車內烤3小時！獲救反應太幽默　警察：牠超開心

百萬賓士車被破窗偷走　車主臉書貼文急尋：懸賞50萬獎金

媽下車10分鐘…小一女兒脖子卡住「夾座椅間」離奇昏迷　2歲弟目睹

「小狗」鎖車內熱心民眾破窗救出　車主傻眼：真替你感到丟臉

正妹健身不穿內衣...背心洞口辣露「圓渾雪白」側乳　網嗨：想當教練

想念空軍兒…老媽請陌生孩子吃早餐　留超暖紙條網友看到噴淚

「海上墳場」包圍百慕達 2000萬公頃馬尾藻西非長到墨西哥灣　

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

Ella曝教育勁寶方式　「我從來不跟他講嬰兒語」

「小狗」鎖車內熱心民眾破窗救出　車主傻眼：真替你感到丟臉

正妹健身不穿內衣...背心洞口辣露「圓渾雪白」側乳　網嗨：想當教練

想念空軍兒…老媽請陌生孩子吃早餐　留超暖紙條網友看到噴淚

「海上墳場」包圍百慕達 2000萬公頃馬尾藻西非長到墨西哥灣　

防制「闖」禍肇事 　永康警加強交通執法保障用路人安全

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

高雄技術員上網「發大財」！北漂青年返鄉就業遭詐　沒面試先付40萬

傳陸下一步限縮團客　旅行業者 ：各地已開始調查組團情況

訂鳳梨酥送外國客！　店家給驚喜「8盒10入裝」他一開箱秒傻眼

成大醫院新任院長發宏願　沈孟儒：落實智慧醫療打造無牆化老人智慧醫院

味精＝不健康？專家打臉迷思：但「3類人」少吃...用雞湯塊更母湯！

謝忻爆「同台阿翔復出」　神隱兩個月…下一步計畫曝光！

聽到「洗澡好不好」秒變臉　臭臉汪激動破音「厚～」甩頭衝撞媽

中職／兄弟1年多打不下羅力　伯納：打垮一定要趁早

新奇熱門新聞

正妹健身不穿內衣...洞口辣露..

雙鉗、長觸鬚怪物蟲　網：快搬家

不明廣告致敬AV　鄉民全高潮

熱心人破窗救玩具狗　車主氣得罵..

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋..

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

美國拉斯維加斯蝗蟲過境　怕被吃..

想念空軍兒　媽請陌生孩子吃早餐

醫生推3招變大雕　免手術再次偉..

清水健示範火車便當　女優爽到哭

男擠扁桃腺結石　下秒噁噴爆漿粒

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜..

被問下海原因　高橋聖子霸氣回應

海上墳場包圍百慕達　馬尾藻西非..

更多熱門

相關新聞

工廠大廈傳巨響！港警「急拉封鎖線」引爆

香港荃灣區的隆盛工廠大廈今（20）日早上傳出爆炸巨響，大量膠碎及膠袋從天而降，甚至還有不明液體濺到車窗上。隨後，警察趕到現場，發現20樓有大批疑似爆炸物品，因此緊急封鎖現場進行引爆。據悉，目前已有一人涉及該案被逮捕。

賓士車被破窗偷走　車主貼文急尋：懸賞50萬

秋田靠車窗　車主無理要求爽歪他

大雨狂襲！車主忘關窗　她掏「2神物」救援

違停駕駛衝撞警車　勇所長徒手破窗

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

快訊／時代力量林昶佐退黨　下午1點記者會說明

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

他結帳掏1千女友付50　找零引發分手危機

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

影／保時捷被拖　5秒墜毀全記錄

秋冬旅遊補助曝光！一張圖看懂4種方案

更多

最夯影音

更多

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面