「小狗」鎖車內熱心民眾破窗救出　車主傻眼：真替你感到丟臉

▲熱心人打破車窗，想要救出車內的「小狗」。（圖／翻攝自臉書／Spotted Weston-super-mare，如下同）

實習記者范芷菱／綜和報導

不小心將小孩或是寵物留在密閉的車裡的事件層出不窮，尤其最近氣溫飆升，如果再發生這種事，後果不堪設想。有一名網友將車子停在路邊去買東西，沒想到20分鐘後回來發現車窗被人打破一個大洞，只因為把後座的玩具狗當成是真的，讓車主憤怒地表示「真替你感到丟臉！」

▲後座其實是一隻激似真狗的絨毛玩具狗。

一名網友在臉書粉專「Spotted Weston-super-mare」中匿名發文，有人在他下車購物的20分鐘內將車窗打破，想要救出困在後座的「狗」，但那事實上那是一隻他女兒的絨毛玩具狗。該名「熱心」人士的舉動讓車主非常憤怒，他表示肇事者並沒有待在現場等他回來解釋，實在是荒謬至極，痛批「你怎麼能那麼蠢？我替你感到羞恥」。

此文一貼出就引起大批網友留言，有人表示「做得很好，應該感謝人們的關心」、「老實說我也會做這樣的事，那隻狗看起來就像真的」、「如果是一隻玩具狗，就不要把牠放在停車場裡，人們會認為這是一隻死於脫水的真狗」；但也有網友表示「打破窗戶之前應該先報警」、「肇事者應該留在現場或是留紙條解釋情況」，甚至是賠償車主損失的部分。