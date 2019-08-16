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家中驚見「拉芽抱蛋」！屋主隔天崩潰：竟然破了　蜘蛛寶寶滿地狂竄

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▲▼昨天老婆傳才給我，今天就破蛋惹／拉芽抱蛋。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲家中驚見拉芽抱蛋，屋主隔天崩潰：「竟然破了」（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

大家都知道喇牙是益蟲，會吃掉噁心的蟑螂，不過萬一家中真的出現了數不清的喇牙，畫面真的會非常嚇人。一名網友日前就在臉書表示，自己老婆在家裡發現一隻抱蛋的喇牙，沒想到隔天「蛋」就破開，爬出了一堆密密麻麻的小喇牙，驚悚的畫面讓他直呼「長那麼大從來沒看過。」

照片中可以看見，一個體型頗大的喇牙站在地板，肚子下方則有一顆白色的蛋（卵），另一張照片則可以看見，蛋已經從中間才撐開，一群喇牙寶寶則在旁邊爬來爬去。原PO就說「昨天老婆傳才給我，今天就破蛋惹」、「長那麼大從來沒看過，有人跟我一樣沒看過嗎，拉芽抱蛋。」

▲▼昨天老婆傳才給我，今天就破蛋惹／拉芽抱蛋。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲一群喇牙寶寶正在白色的蛋旁邊爬行。（圖／翻攝自爆廢公社）

其他網友看了照片後紛紛留言，「我選擇死亡」、「我家夏天蟑螂有夠多，真羨慕」、「看到立刻腳軟吧，太可怕了」、「有一次車子雨刷有一顆，很像香菇孢，想說把它刷掉，結果整個小蜘蛛跑出來，嚇死了」、「以後家裡不會有蟑螂小強了」、「頭皮發麻」、「替蟑螂默哀。」

喇牙是「白額高腳蛛」的俗名，在台灣是最大型的室內棲息蜘蛛，不會結網，常棲息在屋頂、櫥櫃縫隙等處，是家居蟑螂的主要天敵，也會捕食蒼蠅、蛾等昆蟲，算是有益的節肢動物。喇牙食量不小，可連續捕食多隻蟑螂，然而白額高腳蛛難人為飼養，當家中蟑螂、蒼蠅絕跡時，白額高腳蛛為了覓食，會自然離去。

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關鍵字：喇牙,蜘蛛,蟑螂,喇牙抱蛋.喇牙抱卵

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