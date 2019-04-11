影／屍油供奉長髮紅衣女鬼娃　詐團求「長紅」...專家：一定有報應

記者陳玉／台中報導

由邱姓主嫌組成的6人詐騙機房，專騙大陸民眾，因一群人遷入北屯區某高級透天厝行跡可疑遭人舉檢舉，清水警分局等單位連日跟監蒐證，10日清晨破門而入，除查扣相關犯案工作外，更發現邱男以屍油供養「長髮鬼娃娃」，就為求業績長紅；對此，民俗專家林茂賢表示，「天下沒有白吃的午餐」，邱男用養 小鬼獲利，一定會付出代價。

▲邱男以屍油供奉「長髮鬼娃娃」，為求詐騙事業順利。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



▲邱男（上圖中間）信奉「鬼娃娃」，還稱鬼娃曾託夢給他「鞋子太小不合腳」。（圖／記者陳玉翻攝）

警方表示，今年3月底獲報，北屯區某高級透天厝近期有多名年輕人遷入，經清水分局連日跟監確定是詐騙機房，便與第二分局、刑警大隊偵五隊及刑事局第六大隊組成專案小組，報警台中地檢署指揮偵辦，並向台中地院聲請搜索票獲准。10日清晨5點，專案小組會同第五分局趁人熟睡時破門而入，當場查獲23歲邱姓主嫌等5男1女，並扣押筆記型電腦2台、智慧型手機12台等犯罪工具。

▲警方扣押筆記型電腦2台、智慧型手機12台等犯罪工具。



警也發現，邱男竟為求詐騙事業順利，在透天厝五樓供養「鬼娃娃」，更每天供奉屍油；邱男向警聲稱，該長髮、著桃紅色洋裝的「鬼娃娃」和屍油，是今年2月間從北越帶回台灣，鬼娃娃更曾託夢說「鞋子太小不合腳」，或哪裡不舒服等語，警見邱男如此迷信也無奈搖頭，全案訊後邱男等6人依詐欺等罪嫌送辦。

台中教育大學台灣語文系副教授、民俗專家林茂賢表示，邱男供奉鬼娃娃行為就是「養小鬼」，利用邪門歪道取得財物或獲得利益，而「天下沒有白吃的午餐」，據民間說法都會付出代價，東南亞過去也有以「嬰屍養小鬼」等例子，都非正道，供奉者都會遭受報應。勸民眾不要誤信「養小鬼」致富一說。