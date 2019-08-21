　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／11歲男失蹤2天變冰冷遺體　兇手竟是親嬸嬸...母淚：想不通，兩家關係很好

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南永州11歲男孩小海（化名）近日失蹤後遇害，遺體被找到時，嘴裡被塞了襪子，頭上還綁著塑膠膠帶，經調查，犯案者竟是小海的嬸嬸阿榮，她對殺人一事供認不諱。小海的母親表示難以置信，稱兩家人平時關係很好，過年還會一起吃飯，「她自己都有一雙兒女，怎麼會對我兒子下這樣的狠手。」

▲▼ 11歲男遇害。（圖／紅星新聞）

▲家人18日貼出尋人啟事。（圖／紅星新聞）

綜合陸媒報導，小海母親回憶稱，自己是17日接到失蹤的消息，孩子奶奶早上6點鐘出門，10點多回來時發現小海不見了，開始以為小海是出去玩，但後面奶奶說到處都檢查了，發現小海沒穿褲子、沒穿鞋，就覺得事情不對勁，再怎麼去玩也不會光著腳。

警方於19日在新圩鎮一座山上尋獲小海遺體，調查發現兇手是男童的嬸嬸阿榮。經審訊，阿榮對犯罪事實供認不諱，案件正在進一步辦理中。

「根本想不通」，小海母親說，阿榮的公婆和自己的公婆是親姐妹，兩家人同住一棟樓，平時關係很好，過年還會一起吃飯，「她自己都有一雙兒女，怎麼會對我兒子下這樣的狠手」。此外，小海母親懷疑，當日作案的不止阿榮一人，「我兒子至少有50斤（25公斤），而且我們住的樓是樓梯房，她一個女的，要是沒有同夥沒有車，怎麼會運到那麼遠的地方，而且還在山上。」

ET快訊
蜘蛛人退出MCU！湯姆霍蘭德首發聲　百萬人淚崩：我們會想你
硬把D奶擠成G！啦啦隊正妹忍8hrs劇痛…撕膠帶見「噁心一幕
追蹤器+1！韓國瑜貼身主播爆「懷疑車上被裝」：走到哪被跟到哪

關鍵字：11歲男童遇害,失蹤,嬸嬸下殺手

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

政治學者楊力宇在美逝世　國台辦發文哀悼：風範長存

英駐港領事職員深圳失蹤「家人無助」開粉專　中國外交部：不掌握相關情況

自家廠房變嶄新大樓　「台商看傻」資誠籲：留意委託經營風險

英媒專訪談及香港　華為創始人任正非：機場的路要打開

影／11歲男失蹤2天變冰冷遺體　兇手竟是親嬸嬸...母淚：想不通，兩家關係很好

華聞快遞／第二大客源市場　三亞在台灣設旅遊推廣中心

機長廣播「香港人加油！」　國泰航空證實：他不再是公司員工

元朗站「無差別襲擊案」滿1個月！港民今再號召「港鐵不合作運動」

對話平台「有心人」曝光！　港媒：林鄭本週見唐英年、大學校長

習提「兩岸共修抗戰史」　廣西崑崙關兩度赴台取經

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

為偏鄉醫療「奉獻40年」不曾拿薪水 門諾醫院創辦人薄柔纜享壽94歲

打工人生真難！萌娃超商當店長　幼稚爸扮「奧客」頻刁難：我沒錢

親近大自然！宜蘭東澳「海邊露營」　銀河星空下夜烤X划獨木舟賞日出

客製化酸辣粉、免費加碼日式丼飯　學生族最愛！中原商圈7家必吃美食

再爆車子被裝追蹤器！韓國瑜：國家機器動得非常厲害

政治學者楊力宇在美逝世　國台辦發文哀悼：風範長存

英駐港領事職員深圳失蹤「家人無助」開粉專　中國外交部：不掌握相關情況

自家廠房變嶄新大樓　「台商看傻」資誠籲：留意委託經營風險

英媒專訪談及香港　華為創始人任正非：機場的路要打開

影／11歲男失蹤2天變冰冷遺體　兇手竟是親嬸嬸...母淚：想不通，兩家關係很好

華聞快遞／第二大客源市場　三亞在台灣設旅遊推廣中心

機長廣播「香港人加油！」　國泰航空證實：他不再是公司員工

元朗站「無差別襲擊案」滿1個月！港民今再號召「港鐵不合作運動」

對話平台「有心人」曝光！　港媒：林鄭本週見唐英年、大學校長

習提「兩岸共修抗戰史」　廣西崑崙關兩度赴台取經

海產店情侶吵架！　他狂揮鉅刀還襲警...突倒地昏迷命危

又萌又厲害！緝毒犬中黑色拉拉反應最快　咖啡色最可愛

哈日族注意！日圓匯價創8月初以來新低　換新台幣10萬賺到6碗拉麵

鐵道迷有望追蒸汽火車噴大煙！文化部預告《文資法》修正草案4大重點

邱琦雯爆三字經飆罵王瞳「妳算什麼咖」！經紀公司嚴正回應

麻衣爆「正式離婚」百億兒改跟她姓　王文洋首度回應了！

找錯字大賽！他被誤會亂移車「收譴責紙條」　網看崩潰：國文老師會哭暈

臉書加密貨幣Libra再遭阻礙！　歐盟展開反壟斷調查

他上廁所留「惡犬紙板」警告不准偷！　網見本尊萌翻：整車載走

天主樞機主教「教堂內性侵13歲男童」　堅稱清白…上訴駁回關6年

大陸熱門新聞

速食店玩手機邊充電！他當場觸電..

7歲童遊玩回來高燒14天.....

2女童睡夢中遭親生母「刀砍身亡..

31歲OL慘遭新加坡男友掐死後..

伴娘遭10噁男壓床「揉胸打屁屁..

即／住戶夜集太古站　要求解釋8..

保護國泰！譚文豪辭機師：風暴至..

郭文貴「龍首」大樓法拍　230..

30天花102萬元 　孫罹血癌..

東莞台商談惠台　力拼轉型升級

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘..

28歲護士整形「鼻眼滲血」慘死..

他抓女友屍體人臉辨識！APP人..

支持警察！香港茶餐廳闆娘：絕不..

更多熱門

相關新聞

英領館港人深圳失蹤　爆遭拘留！

一名任職於英國駐港領事館的香港人Simon Cheng日前失蹤，女友及其家人懷疑，可能是從深圳返港遭中國大陸行政拘留，原因不明，求助媒體找人。如今英國外交部也於20日表達關切。

12歲女童詭異失蹤！媽深夜接到怪電話

台東大鳥浪襲　失蹤學生屍體尋獲

她「為私奔假死」　活活燒出女焦屍

度假睡一晚開窗失蹤　15歲少女裸亡

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

即／蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

數位身分證有國旗　40億增8功能

速食店玩手機邊充電！他當場觸電慘死

梁靜茹崩潰痛哭！爆老公「2度偷吃」女網紅、女員工

白鹿颱風最快今生成　吳德榮：若直撲將強風豪雨

徒步環島完養你！他遵守諾言收編回家

白鹿2路徑恐成穿心颱　專家曝：前身曾害萬人死

颱風最快今生成　賴忠瑋曝2可能路徑：一種直撲台

超跑富少炸隧道　2死3傷賠5千萬

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！

香腸燙出「白絲條狀物」！呆萌妹秒嚇傻

專訪／陳櫻文狂灌汽水　Mei一句話她錯愕

盧秀燕25年前美照曝！相片竟藏神秘亮點

更多

最夯影音

更多

影片曝光！台鐵奧客羞辱站務員　副站長當場「解除契約」拒載他　

被暴雨沖進抽水站！汪困7米圍牆　「貼壁悲鳴」等救援...結局暖哭網

2女國小運動場夜跑「險遭性侵」　勇女警1人攀牆爆氣狂追逮惡狼！

駕駛苦嘆「才0.5秒要我怎麼閃」撞癱違規騎士崩潰：要賠400萬

台灣第一人！10歲男孩摘下冠軍杯　《寶可夢》世界大賽全程披國旗上陣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面