影／11歲男失蹤2天變冰冷遺體　兇手竟是親嬸嬸...母淚：想不通，兩家關係很好

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南永州11歲男孩小海（化名）近日失蹤後遇害，遺體被找到時，嘴裡被塞了襪子，頭上還綁著塑膠膠帶，經調查，犯案者竟是小海的嬸嬸阿榮，她對殺人一事供認不諱。小海的母親表示難以置信，稱兩家人平時關係很好，過年還會一起吃飯，「她自己都有一雙兒女，怎麼會對我兒子下這樣的狠手。」

▲家人18日貼出尋人啟事。（圖／紅星新聞）

綜合陸媒報導，小海母親回憶稱，自己是17日接到失蹤的消息，孩子奶奶早上6點鐘出門，10點多回來時發現小海不見了，開始以為小海是出去玩，但後面奶奶說到處都檢查了，發現小海沒穿褲子、沒穿鞋，就覺得事情不對勁，再怎麼去玩也不會光著腳。

警方於19日在新圩鎮一座山上尋獲小海遺體，調查發現兇手是男童的嬸嬸阿榮。經審訊，阿榮對犯罪事實供認不諱，案件正在進一步辦理中。

「根本想不通」，小海母親說，阿榮的公婆和自己的公婆是親姐妹，兩家人同住一棟樓，平時關係很好，過年還會一起吃飯，「她自己都有一雙兒女，怎麼會對我兒子下這樣的狠手」。此外，小海母親懷疑，當日作案的不止阿榮一人，「我兒子至少有50斤（25公斤），而且我們住的樓是樓梯房，她一個女的，要是沒有同夥沒有車，怎麼會運到那麼遠的地方，而且還在山上。」