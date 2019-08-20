英領館港人「深圳開會失蹤」　爆遭行政拘留！最後訊息曝：正在過境…

▲Simon Cheng前往深圳開會卻在返港途中失蹤，疑似遭拘留 。（圖／翻攝自臉書／Silk Road Economic Development Research Center，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

一名任職於英國駐港領事館的香港人Simon Cheng日前失蹤，女友及其家人懷疑，可能是從深圳返港遭中國大陸行政拘留，原因不明，求助媒體找人。如今英國外交部也於20日表達關切。

據《香港01》報導，28歲的Simon是蘇格蘭國際發展局員工，8日一早從香港佐敦家中出發到深圳開會，預計當晚就會搭高鐵返回香港。女友表示，晚上10時許，確實收到Simon告知「搭高鐵中」、「正在過境」的訊息，以為他正從西九龍站返港，不料隔日卻失去消息，至今超過失聯超過12天。

英領事館也發現Simon沒有上班，連絡家人及其女友，才發現連絡不上Simon。於是女友求助媒體找人，並稱香港入境處職員指出，Simon在中國大陸被行政拘留，但「拘留原因及地點不詳」。

▲Simon Cheng任職於英領事館，英國外交部表達關切。

不過香港警方表示，雖然有Simon入境紀錄，但沒有Simon在香港被捕的紀錄，希望Simon家人親自前往深圳了解；廣州鐵路公安局深圳公安處也指出，西九龍派出所於8日、9日都沒有無逮捕紀錄，目前皆以「失蹤人士」處理。

對此，英國外交部、英領事館聲明「我們極度關切」，會協助尋人，雖然目前尚無其他線索，但非常關注此消息，並給予其家人支持，同時請粵港官方提供資料，「將繼續全力尋找Simon確切位置」。