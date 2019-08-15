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奇蹟破滅！台東浪襲14歲失蹤國中生遺體尋獲　家屬指認哭斷腸

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▲▼張姓學生屍體僅離岸20公尺，搜救人員身綁浮水繩下海拖拉上岸。（圖／海巡提供，下同）

▲▼張姓學生屍體離岸20公尺，搜救人員身綁浮水繩下海拖拉上岸。（圖／海巡提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大鳥海邊14日發生學生遭浪襲失蹤意外，9名來自桃園的中小學生到台東暑期夏令營，下午到海邊戲水時，突然一陣大浪襲來，9名學生瞬間被吞噬。警消人員獲報後，緊急前往搜救，隨後8名學生自行游上岸，但14歲大園國中張姓學生下落不明，15日持續進搜救，於下午3點30分距離失蹤地點約10公尺地點尋獲屍體，家屬指認哭斷腸。

發生意外的是桃園大園地區中小學生參加天主教會育樂營，由1名外籍神父14日傍晚帶名學生在台東大武鄉大溪出海口戲水，突遭大浪捲走，其中8名學生當時自行游上岸，但1名14歲大園國中張姓學生下落不明，家屬及夥伴也一直在岸際旁守候，盼望能發生奇蹟。

▲▼張姓學生屍體僅離岸20公尺，搜救人員身綁浮水繩下海拖拉上岸。（圖／海巡提供，下同）

據了解，桃園區大園天主教教會1名外籍神父，帶著8名國中生，進行5天旅程，14日晚預計住宿大鳥村，不料發生溺水憾事，對此外籍神父相當愧疚，不接受訪問。

海巡隊表示，15日下午搜救時，在前進指揮所上方突然聽到民眾呼叫，大約在離岸20公尺海域看見不明漂浮物體，搜救人員立刻身綁浮水繩下海，下午3點40分拖帶上岸，經家屬確認無誤，確係昨日被浪捲走失蹤的14歲張姓學生。

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關鍵字：大鳥,浪襲,失蹤,國中生,屍體,離岸,海巡,神父

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