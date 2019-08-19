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12歲女童詭異失蹤！媽深夜接一通電話：僅哭泣抽搐聲　家人翻5hr監控腿軟

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▲▼12歲女童在家門口離奇失蹤。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲12歲女童在家門口離奇失蹤。（圖／翻攝自《看看新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西省鹹陽市乾縣一位12歲女孩近日在自己家門口離奇失蹤，至今仍沒有被找到，急壞了家裡人。當天，她腳上僅穿一雙拖鞋，根本沒帶錢。媽媽幾天後卻接到一個奇怪電話，只能隱約聽到電話那頭有哭泣和抽搐聲，可再打過去已關機。

據《看看新聞》報導，擁有一頭漂亮長捲髮12歲女孩毛毛是一個愛笑的女生，在村裡失蹤後就人間蒸發。毛毛的家人翻查了5個多小時的監控，一無所獲。經過大量尋找，毛毛的媽媽從同村人口中獲知了一條關鍵線索，「當時有人看到她在慢慢走著，像是心情不好。」

順著這條線索，一家人不斷奔波尋找，可在方圓幾公里內找了幾遍都沒有任何人見過女兒的身影。媽媽認為，女兒失蹤毫無徵兆，也不像是離家出走，什麼都沒拿，「毛毛今年12歲剛剛國小畢業，平日活潑外向，有什麼開心或煩惱都會和家人講。」

媽媽著急說，女兒失蹤後的一天晚上還接到了一通奇怪電話，「有一個四川瀘州的一個人打電話過來，但完全不說話，就這樣無聲了1分鐘；我在這邊說『你是毛毛嗎，不管你遇到什麼困難你先回來』，但是就是聽不到回答。」她說，隱約還能聽到電話那頭有點聲音，像人在哭泣或抽搐那種聲音，但再打過去對方已經關機了。

乾縣警方目前已成立專案組，正全力尋找毛毛。

▼12歲女童至今毫無音訊。（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲▼12歲女童在家門口離奇失蹤。（圖／翻攝自《看看新聞》）

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關鍵字：陝西省,鹹陽市,乾縣,失蹤,離家出走,自殺,女孩

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