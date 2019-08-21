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2國中生「無照騎車」路口衝出！秒遭轎車猛撞噴飛　驚悚畫面曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

新北市泰山區19日晚間發生一起車禍意外，一名13歲陳姓國中生無照騎車，載著同樣13歲的許姓同學上路，行經到義學國小旁的巷子要出大馬路時，遭到幹道直行的轎車高速撞擊，兩人先是拋飛撞上引擎蓋，接著才重摔地面，所幸2人送醫後都沒有大礙。警方事後也依《道路交通管理處罰條例》對陳男父母開罰。

▲▼2國中生「無照騎車」路口衝出！秒遭轎車猛撞噴飛　驚悚畫面曝。（圖／東森新聞）

▲2國中生「無照騎車」路口衝出，秒遭轎車猛撞噴飛，驚悚畫面曝光。（圖／東森新聞）

據了解，陳男19日趁向媽媽借機車載同學出門遊玩，不料晚間行經義學國小旁的巷子準備出大馬路時，疑似因為沒有減速注意路口的車況就衝出去，2人因此被大馬路直行的41歲徐姓駕駛高速猛撞，當場彈飛撞上汽車引擎蓋，接著重摔在地面，機車也嚴重損壞、車殼零件散落一地。

警消獲報後立刻趕到現場救援， 2人送醫後身體都有多處擦傷，其中後座的許姓同學還有大腿骨折，所幸經醫院治療後都沒有大礙。

▲▼2國中生「無照騎車」路口衝出！秒遭轎車猛撞噴飛　驚悚畫面曝。（圖／東森新聞）

▲騎車的13歲陳姓國中生無照騎車，其父母或監護人必須負起連帶責任。（圖／東森新聞）

警方調查發現，負責騎車的13歲陳姓國中生先是無照騎車，而且事故現場為無號誌的路口，汽、機車行經此處依規定要禮讓主幹道車輛，所以陳男路口衝出的行為明顯違規，他們依規定對陳男父母開罰，同時陳男、陳男父母也必須參加道路交通安全講習，後續車禍肇事責任也會持續釐清。

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關鍵字：無照,騎士,國中生

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