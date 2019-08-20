　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱顯智點名接棒黨主席　徐永明表態：願參與互選程序

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼時代力量向監察院告發邱太三關說案,黃國昌,徐永明,邱顯智,陳孟秀。（圖／記者湯興漢攝）

▲時代力量立委徐永明。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量20日召開決策委員會討論黨主席改選事宜，最後因未達法定人數沒有做出結論，繼續慰留前黨主席邱顯智。邱顯智隨後於臉書表示「我不考慮回任主席」，同時點名時代力量桃園市黨部主委曾威凱與立法院黨團總召為較適合出任主席的人選。對此，徐永明晚間表示，「我願意隨時配合決策委員會的會議、並參與決策委員會互選黨主席之程序」。

對於邱顯智點名接棒，曾威凱晚間於臉書表示，「謝謝顯智的看重，但因為事務所業務繁忙，且自認無法勝任這個重責大任」。他表示，自己將會留在決策委員會繼續為時力貢獻心力，不負支持者所託。

徐永明晚間則表示，這幾天他一再與邱顯智保持聯繫，希望他在黨最艱難的時刻不要輕易放下這個重責大任，不過稍早邱顯智婉拒了大家的慰留，這是一個令人遺憾的決定，但也只能尊重他的選擇。

徐永明說，邱顯智在聲明裡希望他與曾威凱承擔起這項責任，但老實說擔任黨主席不是一件容易的事，曾威凱是邱顯智長期以來的戰友，也總是站在捍衛弱勢的最前線，他絕對夠份量擔任時代力量黨主席之位，只是稍早才得知他也婉拒了邱顯智的期待。

徐永明表示，在此之前他想先向所有的決策委員表明，各位都是時代力量最寶貴的一份子，無論是願意承擔責任的林亮君，或者是一路打拚下來的其他夥伴，一個都不能少，未來幾個月時代力量還要面對許多艱困挑戰，大家必須讓黨的運作如常，整理步伐勇敢邁前。

徐永明也指出，這幾年來他對時代力量的支持者及夥伴們，有很深厚的革命情感，對於時代力量背負的政黨價值及堅持，他也有很深刻的體會及責任，徐永明也說，「在此，我願意隨時配合決策委員會的會議、並參與決策委員會互選黨主席之程序」。

徐永明強調，他必須肩負邱顯智的重擔，並要邀請林亮君、曾威凱、邱顯智和所有的黨公職、黨員同志，以及所有的支持者和對時代力量有期許的每一位朋友，「讓我們一起衝、一起拚、一起贏」。

ET快訊
具惠善心痛揭離婚原因「是安宰賢外遇」：醉後曖昧多名女子
韓國瑜爆被監控「車到保養廠就知道」　網求：支持一定要告
台商夫妻2年洗錢80億！客廳2.4億現金塞爆　竟是「低調大善
泰國「落地簽免費」又延長了　期限延至2020年4月底

關鍵字：邱顯智,徐永明,曾威凱,時代力量

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文用珍奶、釋迦收服三原JAPAN　傳授牛肉麵更美味秘訣

韓國瑜拜廟接地氣！「18人親衛隊」現身維安　險與記者起口角

民進黨21日召開中執會　艱困選區預計徵召高嘉瑜、許淑華、蕭美琴

邱顯智點名接棒黨主席　徐永明表態：願參與互選程序

國家機器狂動！韓國瑜爆「車到保養廠就知道…」網看完跪求：支持一定要告

管中閔因「寫社論」遭彈劾　許毓仁：這就是國家機器

被指「樂陞案門神」李永萍揚言提告　賴嘉倫嗆：臉皮之厚令人不敢恭維

真被跟監？韓國瑜護衛隊懷疑「可以裝跟蹤器，就可以裝炸彈！」

美對台軍售案批准後…AIT登紀德艦　酈英傑：台美共同維護航行自由

台大醫分享韓國瑜26年前故事　不顧政治色彩…堅推器官移植條例修正案

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

觀音工廠爆炸「蕈狀濃煙衝天」　不明化學液體狂濺...車主：超臭

歐告走路失憶症？外八＋同手同腳　頸圈掛「神奇棍子」網笑：常追車齁

「壓到底往上拔」達人授暢通密技　最便宜吸盤輕鬆解決馬桶阻塞

周湯豪突衝進KTV突襲　現場女生尖叫跳起來...全瘋了!

勸移車遭甩2巴掌！美髮師臉挫傷 停車2年「第一次勸」...店家怒提告

蔡英文用珍奶、釋迦收服三原JAPAN　傳授牛肉麵更美味秘訣

韓國瑜拜廟接地氣！「18人親衛隊」現身維安　險與記者起口角

民進黨21日召開中執會　艱困選區預計徵召高嘉瑜、許淑華、蕭美琴

邱顯智點名接棒黨主席　徐永明表態：願參與互選程序

國家機器狂動！韓國瑜爆「車到保養廠就知道…」網看完跪求：支持一定要告

管中閔因「寫社論」遭彈劾　許毓仁：這就是國家機器

被指「樂陞案門神」李永萍揚言提告　賴嘉倫嗆：臉皮之厚令人不敢恭維

真被跟監？韓國瑜護衛隊懷疑「可以裝跟蹤器，就可以裝炸彈！」

美對台軍售案批准後…AIT登紀德艦　酈英傑：台美共同維護航行自由

台大醫分享韓國瑜26年前故事　不顧政治色彩…堅推器官移植條例修正案

保護國泰！譚文豪辭機師「風暴至我而止」：若不能並存，會繼續議會這條路

餐廳巧遇亞莉安娜！　吃完飯要帳單…服務員：已經付過了

新生兒出生驚見「無肛症、只剩單腎」　轉診外接即時搶救

詹皇連3年榮登菜鳥最愛球員　柯瑞竟0票！灣區記者點出原因

新北「新創生」新行動　創新地方品牌邁向國際

蔡英文用珍奶、釋迦收服三原JAPAN　傳授牛肉麵更美味秘訣

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

孟美岐拍戲「被樹枝刮臉」大哭！　網狠酸矯情…粉絲心疼反擊

馬布瑞幫老東家北京首鋼招募林書豪　他加盟有助整個CBA

多喝可減肥還能抗老！溫開水的7大好處　小S、郭雪芙都照做

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

政治熱門新聞

韓國瑜堆1人高公文山　最速件竟..

政壇6人年輕照出土　許淑華逆天..

即／韓國瑜再爆車子被裝追蹤器！

韓國瑜自爆被裝監視器　他怒打臉

8月底掀底牌　郭台銘2劇本選總..

自爆遭裝追蹤器　韓國瑜反擊提告

跟韓國瑜熟嗎？侯友宜：張錫銘比..

即／郭台銘深夜400字感念薄柔..

十指緊扣事件　林佳新：我要李慶..

館長爆柯文哲約直播「我是在幫他..

韓爆被監控「車到保養廠就知」網..

看過疊公文照！蔡英文酸韓國瑜：..

郭台銘下週2劇本選總統　不稱第..

李佳芬農舍到期　雲縣高標準規格..

更多熱門

相關新聞

邱顯智點名徐永明、曾威凱接黨魁

時代力量20日召開決策委員會討論黨主席改選事宜，最後因未達法定人數沒有做出結論，繼續慰留前黨主席邱顯智。對此，邱顯智隨即於臉書表示，他先前已經說明，自己應該負起政治責任，也承認個人能力有限，因此期望黨能選出下一任主席，再次明確表達「我不考慮回任主席」，同時也點名時代力量桃園市黨部主委曾威凱與立法院黨團總召為較適合出任主席的人選。

時力黨主席持續空缺　林亮君：我們不能再處於真空狀態

決策委員會無結論　時力黨主席持續空缺

回擊戰神　呂孫綾：別貼別人標籤

黃國昌確定不選！改派賴嘉倫出征

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

5同學開進蘇花隧道　被BMW超車…一早看新聞沉默了

具惠善離婚爆「陰謀論」！打臉證詞大翻轉

10外送員排滷味攤　她見「粉紅一條龍」傻了

鄰居約鬼月夜遊4死1重傷　國中妹逃過哭：帝爺公知道…

0.5秒怎麼閃　駕駛撞騎士賠400萬

凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光！

男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

低壓雨彈來襲…2縣市拉警報

快訊／桃園民宅無聲崩塌！她被活埋…公公搬石塊救人

妻子偷吃他站門外聽30分鐘！小王一句話家庭全毀

學長啪完秒翻臉！她留遺書服藥慘死　

小貓報到第一天　主人見到這幕暖爆

​小情侶跳河殉情！慘遇大蜥蜴釀1命危

他上女廁門後傳恩愛聲！1句對話讓他沉默了

有錢人的生活就是枯燥！勞力士老闆被起底

更多

最夯影音

更多

蔥加到爽！苗栗超多汁鮮肉湯包　「從早餐吃到宵夜」在地人大推

萌貓初遇「活體貓草」埋頭忘情狂吸 秒變聞腋青年...遭拉7次：就愛這味

愛貓罹心臟病！飼主：要好好加油 牠忍痛回「好」...仍不敵病魔

肥貓降臨！跳麻將桌「一腳打亂」 網友全笑爛：是不是看到暗號

屁孩鸚鵡「耍流氓」猛衝逼撤退！　龜妹迴轉加速逃命...爸：牠嚇死了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面