邱顯智點名接棒黨主席　徐永明表態：願參與互選程序

▲時代力量立委徐永明。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量20日召開決策委員會討論黨主席改選事宜，最後因未達法定人數沒有做出結論，繼續慰留前黨主席邱顯智。邱顯智隨後於臉書表示「我不考慮回任主席」，同時點名時代力量桃園市黨部主委曾威凱與立法院黨團總召為較適合出任主席的人選。對此，徐永明晚間表示，「我願意隨時配合決策委員會的會議、並參與決策委員會互選黨主席之程序」。

對於邱顯智點名接棒，曾威凱晚間於臉書表示，「謝謝顯智的看重，但因為事務所業務繁忙，且自認無法勝任這個重責大任」。他表示，自己將會留在決策委員會繼續為時力貢獻心力，不負支持者所託。

徐永明晚間則表示，這幾天他一再與邱顯智保持聯繫，希望他在黨最艱難的時刻不要輕易放下這個重責大任，不過稍早邱顯智婉拒了大家的慰留，這是一個令人遺憾的決定，但也只能尊重他的選擇。

徐永明說，邱顯智在聲明裡希望他與曾威凱承擔起這項責任，但老實說擔任黨主席不是一件容易的事，曾威凱是邱顯智長期以來的戰友，也總是站在捍衛弱勢的最前線，他絕對夠份量擔任時代力量黨主席之位，只是稍早才得知他也婉拒了邱顯智的期待。

徐永明表示，在此之前他想先向所有的決策委員表明，各位都是時代力量最寶貴的一份子，無論是願意承擔責任的林亮君，或者是一路打拚下來的其他夥伴，一個都不能少，未來幾個月時代力量還要面對許多艱困挑戰，大家必須讓黨的運作如常，整理步伐勇敢邁前。

徐永明也指出，這幾年來他對時代力量的支持者及夥伴們，有很深厚的革命情感，對於時代力量背負的政黨價值及堅持，他也有很深刻的體會及責任，徐永明也說，「在此，我願意隨時配合決策委員會的會議、並參與決策委員會互選黨主席之程序」。

徐永明強調，他必須肩負邱顯智的重擔，並要邀請林亮君、曾威凱、邱顯智和所有的黨公職、黨員同志，以及所有的支持者和對時代力量有期許的每一位朋友，「讓我們一起衝、一起拚、一起贏」。